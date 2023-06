Venerdì 16 Giugno 2023, 18:24

Non c’è Amazon (oltre che Rai, Paramount e Disney) tra le emittenti che hanno fatto un’offerta per acquisire i diritti TV della Serie A per le stagioni dal 2024-2025 in poi. Le proposte sono arrivate da Dazn, Sky e Mediaset, tutte inferiori al minimo di 1,15 miliardi di euro a stagione indicato nel bando. Mentre il disinteresse della tv pubblica era noto, ha sorpreso il ritiro dalla contesa della pay tv che durante la scorsa stagione ha trasmesso la partita di Champions del mercoledì.

Via alle trattative private

Adesso si va alle trattative private del 26 giugno e nel caso non dovessero andare a buon fine, nell'assemblea del 27 giugno di andrà all'apertura delle offerte ricevute da parte di sei soggetti nell'ambito dell'invito a presentare proposte per la commercializzazione e distribuzione del canale della Lega. I club avevano un solo obiettivo: superare i 927,5 milioni a stagione incassati da Dazn e da Sky per il triennio che si concluderà con la stagione 2023-24. Grazie alla recente modifica della Legge Melandri, la nuova concessione può estendersi da un minimo di tre anni a un massimo di cinque. Diverse le opzioni presenti nel bando: una delle novità è la possibilità di trasmettere in chiaro alcune delle partite di A. Resta la "delusione" di non essere riusciti ad aumentare la platea delle offerte.