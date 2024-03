Prime Video introduce la pubblicità dal 9 aprile. La reazione degli utenti: favorevoli o no?

Sabato 2 Marzo 2024, 12:32

Il mondo dello streaming si prepara a un cambiamento significativo con l'annuncio di Prime Video riguardante l'introduzione della pubblicità. Questa novità, comunicata direttamente agli abbonati, prevede la presenza di spot pubblicitari all'interno dei film e delle serie TV a partire dal 9 aprile. Sebbene il 60% degli italiani accolga con favore questa decisione, emerge un certo scetticismo rispetto alla pubblicità televisiva tradizionale. Secondo quanto riportato da una recente indagine condotta da The Trade Desk, noto colosso mondiale della pubblicità digitale, il 60% degli italiani approva l'introduzione di annunci pubblicitari su Prime Video. Tuttavia, la maggioranza degli intervistati mostra una preferenza per un'esperienza di visione meno interrotta rispetto alla tv tradizionale. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



