Chi è Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli: il modulo, la Francia, la Roma e l'Arabia Saudita

Torna in Italia dopo sette anni. E lo fa con il giusto entusiasmo. Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli e ha l’obiettivo di essere protagonista al posto di Luciano Spalletti. L’intreccio tra lui e Lucio si ripete dopo quello del 2016. Garcia fu esonerato e sostituito da Spalletti sulla panchina della Roma. Stavolta le parti si invertono e toccherà al 59enne francese non far rimpiangere lo straordinario Spalletti che ha conquistato lo scudetto sulla panchina del Napoli.

Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 15, 2023