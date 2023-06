Roma, Smalling rinnova fino al 2025: «Qui ho conosciuto la fase migliore della mia carriera»

La Roma ha annunciato il rinnovo di Chris Smalling fino al 30 giugno 2025. Il difensore era in scadenza e ha scelto di legarsi al club per altri due anni a circa 3,5 milioni a stagione: «Scegliere di rimanere a Roma è stato semplice: qui sto conoscendo la fase migliore della mia carriera e in questa splendida città la mia famiglia e io ci siamo sentiti accolti sin da subito. La crescita del club, inoltre, è sotto gli occhi di tutti da ogni punto di vista. Desidero infine ringraziare i nostri tifosi: anche il loro amore incondizionato ha giocato un ruolo nella mia decisione», ha detto al sito del club.

Calciomercato, ultime notizie oggi: La Roma punta Morata e rinnova Smalling: ufficiale. Juve, McKennie contropartita per arrivare a Zaniolo

Con la Roma ha collezionato 143 presenze e 10 gol in quattro stagioni: «Chris si è contraddistinto in questi anni non solo per il rendimento sul campo, ma anche per il senso di appartenenza che lo ha portato a legarsi ancora alla Roma - ha detto il general manager Tiago Pinto -.

Siamo quindi felici di poter contare sul suo supporto al centro della difesa così come sulla sua leadership all’interno dello spogliatoio, dove rappresenta un esempio positivo per i ragazzi che compongono la nostra rosa».

🗨️ “Scegliere di rimanere a Roma è stato semplice: qui sto conoscendo la fase migliore della mia carriera e in questa splendida città la mia famiglia e io ci siamo sentiti accolti sin da subito” 💛❤️@ChrisSmalling | #ASRoma pic.twitter.com/yCBEE3CoB8 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 16, 2023

Gli altri rinnovi

Resta ancora in ballo il rinnovo di Stephan El Shaarawy. Il Faraone diventerà uno svincolato il 30 giugno e il suo procuratore sta trattando con il club per un biennale. Manca l’accordo sulle cifre, all’attaccante piacerebbe restare nella Capitale ma è disposto anche ad ascoltare altre offerte. Scadrà nel 2024 l’accordo di Spinazzola, l’azzurro vorrebbe il rinnovo ma la società non è intenzionata ad accontentarlo.