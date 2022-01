Questa mattina l'attaccante serbo Dusan Vlahovic è arrivato al JMedical di Torino per sostenere le visite mediche prima della firma del contratto con la Juventus. Il club bianconero ha perfezionato l'operazione per 75 milioni di euro bonus compresi con la Fiorentina e gli agenti, e ora attende la firma del contratto. Sceso da una Jeep Grand Cherokee, l'attaccante ha salutato i suoi nuovi tifosi con il pollice all'insù, concedendosi per qualche selfie prima di entrare per i test.