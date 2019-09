Calcio, Lega serie A: in campo per la salute degli occhi

L'iniziativa nel quinto turno del campionato: si comincia con gli anticipi di domani. Quindi al Bentegodi per Verona-Udinese (ore 19). E in serata anche al Rigamonti per Brescia-Juventus. Lega Serie A, Società Oftalmologica Italiana e Fondazione «Insieme per la Vista» scendono in campo durante la quinta giornata con la campagna «La vista ti salva la vita» dedicata al miracolo quotidiano del vedere bene vedere sempre. Questo il claim dell'iniziativa che sarà anche il messaggio che verrà lanciato all'inizio delle partite di Serie A con un lungo striscione in campo e con la proiezione sui maxi schermi degli stadi di uno spot sociale. «Ô fondamentale - commenta Matteo Piovella, Presidente della SOI - condividere con i cittadini la responsabilità di prendersi cura dei propri occhi che necessitano di attenzioni e cure per tutta la vita. Guardare il mondo che ci circonda è un evento straordinario che si ripete minuto dopo minuto. Non poterlo fare esclude dal poter finalizzare il 90% delle potenzialità dell'uomo. Tuteliamo insieme in particolar modo i bambini. I medici oculisti italiani si impegnano ad effettuare 30 mila visite gratuite per coloro che non si sono mai recati dall'oculista. È un azione efficace per partecipare a chi non ci pensa l'incommensurabile valore della vista». La Società Oftalmologica Italiana (SOI) in collaborazione con la Lega Serie A è promotrice negli stadi italiani della campagna sociale «La vista ti salva la vita» la più grande campagna di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e alla cura delle malattie della vista. In questo periodo i medici oculisti italiani offriranno 30 mila visite gratuite per tutti coloro che non si sono mai sottoposti a questo controllo medico. Martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre durante la quinta giornata di campionato, nei 10 stadi dove si disputeranno le partite di Serie A sarà posizionato al centro del campo uno striscione di 10 metri tenuto da bambini. Sarà inoltre proiettato sui maxischermi degli stadi lo spot sociale che Soi ha realizzato sull'importanza di salvaguardare la vista fin da piccoli.

