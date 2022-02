Coppa Italia, Mourinho torna sul gol di Sanchez: «C'era fallo su Oliveira, l'arbitro doveva rivederlo al VAR»

José Mourinho parla il giorno dopo l'eliminazione della Roma dalla Coppa Italia per mano dell'Inter e lo fa, a ESPN, ponendo l'attenzione sul gol del 2-0 di Sanchez e sull'azione che ha portato alla conclusione del cileno: «Ha fatto una rete bellissima, che ha cambiato la direzione della partita e l'ha decisa. Però a inizio azione c'era un fallo a centrocampo e

l'arbitro doveva andarlo a rivedere al Var». L'episodio in questione sarebbe quello del fallo subito da Sergio Oliveira e non ravvisato da Di Bello Di Bello. Il tecnico dei giallorossi è stato anche ammonito durante il match.

