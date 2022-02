Mourinho, ora anche i bookmakers scommettono su una stagione da "zeru tituli"

L'incubo degli "zeru tituli" è sempre più dietro l'angolo, come iniziano a certificare adesso anche i bookmakers. La sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, con la conseguente eliminazione dal torneo, ha negato alla Roma la possibilità di provare a mettere in bacheca a fine stagione una competizione relativamente a portata di mano e ora per i giallorossi si profila all'orizzonte una nuova stagione senza trionfi. Sbarcato in estate nella capitale sulle ali dell'entusiasmo, José Mourinho rischia di vedersi carambolare addosso come un boomerang il celebre motto da egli stesso creato ai tempi da allenatore nerazzurro, quel "zeru tituli" divenuto un vero e proprio modo di dire della vita quotidiana ma che, classifica attuale alla mano, rischia di assumere oggi le sembianze di una vera e propria beffa per il tecnico di Setubal. Per le società di scommesse sportive che la Roma possa trionfare nella Conference League viene quotato a 6.00, con altre squadre però pronte allo sgambetto. Praticamente impossibile poi la rimonta in campionato, con la vittoria dello scudetto che pagherebbe addirittura 500 volte la posta. A febbraio l'annata della Roma sembra compromessa, con l'unico obiettivo veramente a portata di mano che resta la qualificazione alla prossima Champions League: un risultato certo importante ma che lascerebbe i giallorossi a bocca asciutta o, per dirla alla Mou, con "zeru tituli".

