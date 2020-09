Bundesliga, per la prima di campionato Lipsia con 8500 tifosi allo stadio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laapre al pubblico. E il, alla prima giornata di campionato, potrà contare sull’apporto dei propri tifosi. Lo scrive la Bild, in Germania, spiegando che la società ha avuto l’ok da parte delle autorità sanitarie locale. La Red Bull Arena quindi, il prossimo 20 settembre nella prima gara della stagione di Nagelasmann contro il Mainz, sarà aperta a 8.500 tifosi: il 20% della totale capienza dell’impianto.I fortunati saranno estratti a sorte dalla società tra i 22.500 tifosi che nella passata stagione hanno sottoscritto l’abbonamento. Nessun tagliando avrà una vendita libera quindi e solamente i residenti in Sassonia potranno inoltre entrare allo stadio. Ci sono delle limitazioni, è evidente, ma il Lipsia le ha accettate tutte per il sol fatto di non dover giocare di nuovo con lo stadio completamente vuoto. Un passo avanti che potrebbe, come successo già per la ripresa del campionato, fare da traino per le altre delegazioni europee che hanno seguito il modello tedesco per riuscire a portare a compimento la passata stagione.Hertha, Union Berlino e Francoforte sono le altre tre società, al momento, che hanno fatto la stessa richiesta del Lipsia. E anche in questo caso non ci dovrebbero essere problemi anche perché, il livello di contagio, è basso rispetto alla popolazione. Si valuta. Ma c’è molto ottimismo per il via libera che dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni per un graduale ritorno alla normalità.