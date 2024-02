Mistero in Boca Juniors-River Plate, la palla scompare e riappare nelle mani del portiere: l'illusione ottica fa impazzire il web

Boca Juniors-River Plate offre sempre uno spettacolo unico al mondo, con il Monumental che si è vestito a festa per il Superclasico. La partita, terminata 1-1, è diventata virale sui social e sul web non per lo spettacolo in campo, ma per un'illusione ottica bizzarra. Su X sta spopolando un video di una punizione calciata al 33' che vede protagonista il pallone, l'ex Sampdoria e Manchester United Sergio Romero e il pallone.

Cosa è successo

Dalle immagini del video si vede il River Plate in avanti pronto a battere un calcio di punizione sulla trequarti avversaria. Il cross che taglita tutta l'area, però, è troppo lungo e arriva diretto in porta con Romero che salta per bloccarlo. Nella clip, però, si vede il pallone sbattere sulla traversa, tornare in campo e poi riapparire nelle mani dell'estremo difensore che lo controlla saldamente.

Un vero e proprio mistero che nessuno è risucito a spiegarsi. In molti hanno urlato subito al complottismo rispolverando la teoria del glitch (un errore di programmazione) nel Matrix (universo del celebre film omonimo), mentre altri hanno parlato di fotomontaggio creato ad hoc per ingannare la gente.

Da un'inquadratura più ampia, però si vede bene come un ogetto bianco (che può essere anche un uccello) passi velocemente sopra la porta partendo dalla tribuna del River Plate. Il caso ha voluto che il passaggio di questo oggetto non identificato avvenga proprio nel momento in cui il pallone arriva in porta creando così un'illusione ottica davvero ingannevole.

ENLOQUEZCO CON LA JUGADA FANTASMA. Acá frame x frame. pic.twitter.com/V7jjHZyLl1 — Sancho (@SanchoJuan22) February 25, 2024