Milan-Atalanta, Giroud colpisce Holm in area e Orsato fischia il rigore (dopo il Var): cosa è successo

Il primo tempo di Milan-Atalanta è stato deciso per un calcio di rigore che Orsato ha assegnato ai bergamaschi dopo aver consultato il Var. Oggetto dell'On Field Review è stato il contatto di Olivier Giroud su Emil Holm. L'impatto inizialmente non era stato considerato come falloso, ma poi, dopo essere andato a bordo campo, ha deciso di assegnare il penalty. Dagli undici metri è partito Teun Koopmeiners, che ha calciato forte e centrale trovando la rete del momentaneo 1-1.

Cosa è successo

Al 40', l'Atalanta era nell'area avversaria per un calcio d'angolo. Il pallone arriva sul primo palo dove sbuca Holm che non si coordina bene, ma al momento del tiro viene colpito da un calcio di Giroud. Il francese, nel tentativo di prendere il pallone, colpisce solo l'esterno destro dell'Atalanta. Orsato inizialmente non fischia il fallo, ma poi va al Var dove, in pochi secondi valuta come irregolare l'intervento del francese.

L'altro episodio

A inizio partita, c'erano state delle polemiche da parte dei giocatori del Milan che chiedevano un calcio di rigore per tocco di mano in area.

Il cross di Leao viene intercettato da Holm in area e, secondo i rossoneri, con il braccio. Come conferma Luca Marelli l'arto dell'ex Spezia era attaccato al corpo e comunque la distanza tra i due era troppo corta.