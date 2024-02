Serie A femminile, ecco il calendario della poule scudetto: si inizia il 17 marzo. Gli impegni della Roma

Si inizia il 17 marzo. Si chiude il 19 maggio. La Lega Serie A Femminile ha pubblicato il calendario della seconda fase della stagione, quella della poule scudetto per intenderci, con la Roma (che parte con 8 punti di vantaggio sulla Juventus) che cercherà di difendere il titolo. Spieghiamo come funziona: le prime cinque squadre classificate dopo la prima fase del campionato, si incontrano di nuovo in gare di andata e ritorno che decreteranno non solo la vincitrice dello scudetto ma anche le tre qualificate alla prossima Champions League. Sì, perché l'anno prossimo saranno 3 le formazioni italiane che andranno a giocarsi la massima competizione europea, o per meglio dire cercheranno di entrare alla fase a gironi.

Il calendario

La Roma le prossime due domeniche sarà impegnata nel doppio confronto contro il Milan che valido per la semifinale di Coppa Italia. E alla prima giornata della seconda fase riposerà. Le giallorosse di Spugna, quindi, scenderanno in campo la prima volta nella poule scudetto nel weekend del 23-24 marzo contro il Sassuolo al Tre Fontane. Alla terza giornata trasferta in casa dell'Inter, mentre alla quarta, il 13-14 aprile c'è Roma-Juventus.

Le giallorosse chiuderanno quindi in trasferta contro la Fiorentina.

I calcoli

Sui 24 punti disponibili la Roma ne deve fare 17 per essere sicura del titolo. Ma ovviamente la Juventus le dovrebbe vincere tutte. E proprio alla prima giornata le bianconere, impegnate in trasferta contro l'Inter, avranno subito un compito difficile che potrebbe anche mantenere inalterato il vantaggio e quindi avvicinare maggiormente lo scudetto. Vedremo.