De Rossi, primo scudetto in carriera. Boca: «Ha giocato il minimo per essere campione con noi»

Daniele De Rossi conquista il primo scudetto della sua carriera. L'ex capitano della Roma infatti può gioire con pieno merito per il trionfo in campionato del Boca Juniors. A ricordarlo è lo stesso club argentino che spiega come De Rossi, pur avendo lasciato il club a gennaio per dire addio al calcio, ha comunque messo insieme le cinque presenze necessarie (345 minuti in totale, compresa la gara al Monumental contro il River Plate) per fregiarsi del titolo. «Anche se non è più qui, si è consacrato campione al 100%», ricorda Olè delle proprie colonne.

