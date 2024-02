Mondiale Beach Soccer, l'Italia ospite della Figc e di Gravina

L'Italia di beach soccer è tornata a casa dopo aver raggiunto il secondo posto nel Mondiale di Dubai, dopo aver perso in finale contro il Brasile. Domani alle ore 10, gli azzurri raggiungeranno la sede della Figc per essere ricevuta dal presidente federale Gabriele Gravina. Nella sala intitolata a Paolo Rossi, verrà celebrata la cavalcata del gruppo che ha conquistato la medaglia d'argento nella competizione. A renderlo noto è la stessa Federazione italiana Giuoco Calcio sul suo sito ufficiale.

Un mese fa in FIGC Gravina aveva già incontrato la Nazionale di beach soccer per celebrare la vittoria del Campionato Europeo e per rivolgere il suo in bocca al lupo alla squadra, auspicando di rivederla protagonista anche al Mondiale.

E l’Italia ha confermato a Dubai di essere una delle più belle realtà di questa disciplina: dopo il primo posto nel girone in virtù dei successi con Stati Uniti ed Egitto e della sconfitta indolore con gli Emirati Arabi, gli Azzurri hanno battuto ai quarti di finale Tahiti e superato in semifinale la Bielorussia ai calci di rigore, arrendendosi solo in finale al cospetto del Brasile. È arrivata così la terza medaglia d’argento ad un Mondiale, con l’Italia che ha eguagliato il suo miglior risultato di sempre dopo le finali raggiunte nel 2008 e nel 2019.

Mondiali di Beach Soccer, Italia ko in finale: a Dubai vince 6-4 il Brasile