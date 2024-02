La Lazio e il coro sulle note di "Sinceramente" di Annalisa: ecco il testo cantato dai tifosi

In molti speravano vincessse, invece, Annalisa a Sanremo è arrivata solo terza. Gradino più basso del podio per la ligure che, però, ha conquistato un grande palcoscenico grazie ai tifosi della Lazio. I biancocelesti mercoledì contro il Torino hanno intonato un coro sulle note di "Semplicemente", il brano presentato dalla cantante che non è riuscito a conquistare a pieno la critica. I tifosi di Immobile e compagni, però, hanno apprezzato particolarmente il ritmo che è stato trasformato subito in un coro da stadio.

Le parole del coro

La parte scelta dalla Curva Nord è ovviamente il ritornello, con i tifosi della Lazio che cantano: «Semplicemente, Lazio, Lazio, Lazio; quando parto anche se non so quanto torno; ho bisogno di tifare per te.

Sto tifando, sto gridando, ti sostengo e non farò mai un passo indietro; di nuovo sopra un treno e avanti Lazio, Lazio, Lazio».