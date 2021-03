8 Marzo 2021

di Romolo Buffoni

(Lettura 2 minuti)







Sfruttare le palle inattive: ecco un’arma che la Roma di Fonseca ha affinato e che sta dando i suoi frutti. Ieri i giallorossi hanno piegato la resistenza del nuovo Genoa “made in Ballardini” con un colpo di testa di Mancini, su corner battuto da Pellegrini. Rigori compresi (6), sono 14 i gol realizzati dalla Roma sfruttando una situazione di gioco fermo. Solo il Milan dei 16 rigori concessi in 26 partite (12 trasformati) vanta finora un numero di reti superiore da palla inattiva: 22, con la punizione trasformata da Krunic ieri a Verona. Tre punti che riportano i giallorossi in zona Champions, in attesa di Inter-Atalanta che questa sera concluderà il programma della 26ª giornata.

Sfida cruciale a San Siro. Conte va a caccia della settima vittoria di fila per continuare la sua fuga-scudetto e ricacciare a -6 il Milan. Gasperini cerca il quinto successo consecutivo per riaffacciarsi al quarto posto. La statistica annuncia una pioggia di gol, visto che si sfidano i due migliori attacchi del campionato. Vedremo se le difese saranno d’accordo.

La corsa Champions si è fatta invece in salita per la Lazio. Perdere a Torino contro la Juventus ci sta, ma è il modo a far arricciare il naso. Inzaghi aveva sorpreso Pirlo grazie alla rete di Correa, vantaggio gettato alle ortiche con un atteggiamento troppo spregiudicato soprattutto se rapportato alle condizioni attuali della squadra. I “titolarissimi” Immobile, Luis Alberto e Milinkovic, sono stati spremuti al massimo e gli infortuni hanno fatto il resto. Eppure Inzaghi dice che la squadra è costruita bene, ma i conti non tornano.