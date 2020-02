Pistoia conquista la vittoria al Palaeur: per la Virtus la settima sconfitta consecutiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non poteva che essere Kobe Bryant al centro del pathos della gara di stasera al Palaeur. Tutti i ragazzi in campo indossavano le maglie con il 24 e la scritta “Heroes come and go, but legends are forever” in segno di rispetto e di dolore per la scomparsa tragica dell’icona del basket internazionale. Una tensione palpabile e inaspettata quella respirata stasera al Palaeur di Roma. La Virtus, reduce dalla sua sesta sconfitta per mano della Cremona di Coach Meo Sacchetti, accoglie una Pistoia che ha incassato un -11 in casa da Treviso. La strenua lotta per i due punti è inevitabile. Pistoia ha la meglio e impartisce la settima sconfitta a Bucchi e ai suoi ragazzi.Jefferson, Buford e Kyzlink in due minuti e mezzo disegnano un mini break di 5 a 0 e coach Carrea è costretto immediatamente a chiamare il suo primo timeout. I Biancorossi, sull’onda dell’emozione del ricordo di Kobe Bryant, subiscono la lucidità della Roma nei primi 5 minuti di gioco (7 rimbalzi contro il solo di Pistoia). Ma i padroni di casa consentono agli avversari di recuperare il gap e raggiugere la parità 10. La splendida schiacciata di Alibegovic del 12 pari viene messa in ombra dal solito dato negativo delle palle perse: l’ultima è un furto di Petteway su Baldasso: l’ala statunitense schiaccia a canestro e vola a + 4 (12 a 16). Roma si impegna, cerca di recuperare, Alibegovic è sempre lì sotto canestro per lavorare ai rimbalzi (5 per lui in questa prima frazione) e Roberto Rullo, a 60 secondi dal termine del tempo, segna la tripla del 21 a 16.Tommaso Baldasso riscatta immediatamente qualche suo piccolo errore della precedente frazione segnando i primi due punti: in suo aiuto Buford (in doppia cifra con 11 punti) e Jefferson portano Roma sul +8 a due minuti e mezzo dalla ripresa. Nulla sembra fermare Buford e Pistoia è inchiodata lì con soli due liberi segnati da Johnson. Buford e Jefferson guidano la ripresa giallorossa e Baldasso contribuisce sia in regia sia con la splendida tripla del 38 a 27 a metà del tempo. Nessuno dei biancorossi è in doppia cifra mentre Jefferson e Buford hanno già realizzato 25 punti dei 40. Petteway con 4 punti consecutivi provoca il primo timeout di coach Bucchi sul 40 a 31 quando mancano 3 minuti e 40 all’intervallo lungo.Dopo i due punti di Brandt è Kyzlink che realizza la tripla del 51 a 38 e segna il massimo vantaggio +13 per la Virtus Roma. Petteway raggiunge la doppia cifra e cerca di governare il gap con gli avversari. Purtroppo la statistica delle palle perse è destinata ad incrementare il suo volume e nella confusione Roma deve impegnarsi per cercare di realizzare due punti ad opera di Kyzlink e mantenere la distanza in doppia cifra. Alla “volata” a canestro di Dyson del 55 a 44 a 6 e 35 di gioco, risponde il solito Salumu che in silenzio segna la sua terza tripla (3 su 3) e porta Pistoia a -8. Il timeout di Piero Bucchi non ha l’effetto sperato. Pistoia avanza e a 4 minuti dalla fine del tempo, dopo la tripla di Petteway, il punteggio è 55 a 54 con Roma che soffre la pressione dei biancorossi e sembra aver perso lucidità. Pini restituisce un po’ di ossigeno ma Justin Johnson da Hazard schiaccia il 59 a 56 a 200 secondi dal termine del parziale.Una partenza sporca per le squadre che non riescono a mantenere la palla. Roma la perde, Pistoia recupera e Michele Carrea guadagna un fallo tecnico ma il libero di Baldasso non entra ed è la tripla di Kyzlink che fa tirare un sospiro di sollievo: Roma è sul +4 (65 a 61). I due liberi di Wheatle e i due punti di Dowdell sul recupero dall’errore di Kyzlink, consentono a Pistoia di farsi sotto di nuovo e impattare 65 a 2 e 45 di gioco. Il solito Pini aiuta a raggiungere il + 2 e finalmente Buford dai 6 e 75 scava un piccolo solco di 5 misure (70 a 65) quando mancano poco più di 5 minuti al termine della gara. Roma concede troppo spazio a Pistoia che ne approfitta e recupera impattando 70 dopo due minuti. La Virtus va in confusione. Dyson perde il controllo del pallone e non gestisce la regia come dovrebbe. Pistoia approfitta. Roma resta a galla grazie a Pini e agli errori di Pistoia. A 3 minuti dal termine i padroni di casa sono sul +1 (72 a 71). Con la palla in mano Roma cerca la luce dell’ispirazione e sembra che le tremino le gambe per quanto potrebbe pesare il risultato finale di questo scontro. Dyson cerca un corridoio per Jefferson che, per non perdere la palla, la passa a Buford e due punti arrivano a distendere il momento. 74 a 71 e Pistoia chiama il timeout a due minuti dal termine. Jefferson commette il suo quarto fallo e Petteway segna i tre liberi del 74 pari. Si soffre. 100 secondi e arriva il libero di Jefferson e i due punti di Buford (22 personali per lui) 77 a 74, ma Dyson fa fallo su Petteway che segna i due liberi (77 a 76) e perde la palla sul possesso successivo. Salumu segna la tripla del sorpasso (77 a 79). Sul ribaltamento Buford segna una tripla (80 a 79) ma Johnson risponde con un tiro dall’area che di fatto chiude la partita con la vittoria di Pistoia per un punto: 80 a 81.Dyson e i suoi abbandonano il campo con un peso schiacciante che deriva dalle ultime sette partite e dalla visione del prossimo impegno con la Fortitudo di Antimo Martino. Nulla di buono all’orizzonte. La soluzione è giocare la prossima gara senza avvertirne il peso costruito sulle precedenti esperienze. Che sia una, senza guardare indietro.Cusenza, Alibegovic 2, Rullo 3, Dyson 3, Baldasso 5, White, Pini 14, Farley, Spinosa, Jefferson 15, Buford 25, Kyzlink 13. Coach Piero Bucchi: Della Rosa, Mati, Petteway 20, D’Ercole 3, Quarisa, Brandt 12, Salumu 14, Dowdell 7, Johnson, 20, Wheatle 5. Coach Michele Carrea