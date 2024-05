Eurolega, il Panathinaikos sorprende il Real Madrid 95-80 e sale sul tetto d'Europa

Incredibile vittoria del Panathinaikos che batte 80-95 il Real Madrid e vince l’Eurolega dopo 13 anni dall’ultima volta. In semifinale aveva superato il Fenerbahce 73-57. Ergin Ataman, allenatore dei Green, vince la sua terza coppa nelle ultime quattro edizioni. Ad inizio stagione, dopo tre sconfitte, aveva detto ai tifosi di non preoccuparsi e compare i biglietti per la Final Four perchè la avrebbe vinta. E’ stato profetico. Partita dai due volti, Real avanti per tutto il primo tempo, poi il Pana chiude la difesa e produce un secondo tempo da 26-46 per la vittoria. Sloukas, 24 punti e 4/4 da tre (nominato mvp della Final Four) e Nunn, 21 punti trascinano il Pana che trova anche 15 punti da Lessort.. Entusiasmo alle stelle per i tantissimi tifosi greci che nella tre giorni di Berlino hanno creato molti disordini in città con arresti e feriti. Non un bello spettacolo, almeno fuori dal campo. Terzo l'Olympiacos che ha battuto 87-84 il Fener.

Parlando alla stampa, Paulius Motiejunas, CEO di Eurolega, ha risposto a una domanda diretta sul futuro della Virtus Segafredo Bologna nella competizione. “A breve termine dobbiamo decidere: abbiamo cinque club e Parigi che ha vinto l’Eurocup e deve entrare. Questo per la prossima stagione. Per il futuro, stiamo pensando a wild card più lunghe, 3-5 anni. Con la Virtus abbiamo avuto un meeting, abbiamo visto l'intero progetto dell'Arena, è bellissimo quel che stanno tentando di fare. C'è una grande proprietà dietro, grandi persone nel club, sta provando di essere un club di livello Eurolega e merita considerazione".

BC DUBAI IN ABA LIGA, ANTICAMERA PER L'EUROLEGA?

Intanto però Dubai spinge per entrare. Per ora, il BC Dubai ha firmato un contratto pluriennale con la ABA League e giocherà, già dalla stagione 2024/25, nel campionato dei club provenienti dalla Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. Un primo passo che potrebbe portare una squadra degli Emirati Arabi in Eurocup o in Eurolega.

"C'è un grande potenziale in Medio Oriente, è vero che abbiamo un'offerta per andare ad Abu Dhabi per tre Final Four, ma presto potremmo avere un'altra opzione in Medio Oriente.

E naturalmente c'è Dubai - ha aggiunto il Ceo di Turkish Airlines EuroLeague -. Tutti nella Lega sono favorevoli a Dubai, ma dobbiamo trovare il momento giusto".

STAGIONE RECORD PER NUMERO DI SPETTATORI E RICAVI

Come scrive il sito sportefinanza.it, la stagione regolare 2023/24 ha stabilito un record storico di pubblico con un aumento del 18%, passando da una media di 8.748 a 10.383 spettatori per partita. I ricavi dai biglietti variano tra i club, con i top team che guadagnano tra i 4 e i 6 milioni di euro per i 17 match casalinghi. Complessivamente, le 18 franchigie possono contare su entrate totali tra i 50 e i 60 milioni a stagione.

Alle entrate da ticketing si aggiungono i proventi dai diritti tv, con il fatturato dell’Euroleague Commercial Assets (ECA) che si aggira intorno agli 80 milioni di euro a stagione, metà dei quali destinati ai club. I club fondatori dell’Eurolega ricevono la maggior parte dei fondi, con il market pool che vale 33,3 milioni, mentre 8,7 milioni sono assegnati in base ai meriti sportivi.

E’ stata una stagione da record, rispetto alla precedente, anche per i canali social e digital di Eurolega. Mettendo insieme Facebook, Instagram, X, Tik Tok e You Tube ci sono state 747 milioni di impressionis (+92%), 417 milioni di ricerche (+76%), 246 milioni di visualizzazioni (+110%), 28 milioni di engagement (+93%) 3,4 milioni di seguaci (+18%). Per quanto concerne il discorso legato ad EuroLeague TV c’è un aumento di abbonamenti del 45% rispetto allo scorso anno, del 225% a livello di visualizzazioni e del 114% nel numero totale di minuti visualizzati. il sito EuroLeague.net dove si trova tutto quello che c'è da sapere ha avuto un aumento del 170% delle visualizzazioni, mentre l'app ha il 60% di utenti in più.