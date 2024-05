Palazzetto dello Sport, un pienone per spingere la Virtus

BASKET

Tutto in una notte. La qualificazione della Virtus GVM Roma 1960 alla finale play off per la promozione diretta alla serie B nazionale si giocherà stasera in gara 3, palla a due alle ore 20.30 al palazzetto dello sport, contro il Bramante Pesaro che nella seconda partita, a casa sua, ha pareggiato la serie vincendo in volata 69-67. I capitolini recriminano per essere andati avanti di 11 punti, ma non essere riusciti nel finale a chiudere la partita. Coach Tonolli non ha usato mezzi termini a fine partita: «Abbiamo sprecato un'occasione anche alla luce del vantaggio maturato nell'ultimo quarto. Abbiamo commesso troppi errori ed approcciato non come si dovrebbe una gara che vale una finale. Ora raccogliamo energie mentali e fisiche e giochiamoci una partita fondamentale». Partita che ancora una volta dovrebbe avere il pubblico delle grandi occasioni. La prevendita sta andando a gonfie vele, raggiunto il tetto dei 3000 spettatori e dunque superati i 2950 di gara 1 quando la Virtus GVM Roma 1960 aveva dominato per 74-50, vincendo la partita soprattutto a rimbalzo. In gara due invece i giocatori marchigiani, guidati da Stefani e Michele Ferri, quasi 39 anni ma ancora un fattore in campo, hanno mostrato carattere e grinta per allungare la serie. E ci sono riusciti. Non sono bastati ai capitolini i 14 punti di Rocchi, i 12 di Whelan e i 10 di Casale. Un po' sotto tono la prova di Valentini, appena 7 punti, che in gara 1 aveva segnato 20 punti aggiungendo 15 rimbalzi. La vincente di gara 3 raggiungerà in finale l’ASD Loreto Basket, altra squadra di Pesaro, che ha superato 2-0 la Vigor Matelica, grande favorita per la promozione e che invece si è fatta sorprendere dalla forte squadra del patron Lorenzo Pizza, imprenditore pesarese di successo che ha molti interessi nel mondo dello sport locale.

Sua è per esempio la squadra di calcio a 5, campione d’Italia nel 2021 e ora in semifinale scudetto contro Catania. Con la retrocessione della VL Pesaro dalla serie A alla A2 nuove realtà si affacciano nella città marchigiana: per Loreto Basket l’occasione è ghiotta per tentare la scalata in serie B. Ma la Virtus Roma 1960 ha la stessa ambizione e stasera non vuole lasciare nulla al caso. Il cammino è ancora lungo, ma per la squadra di Tonolli e patron Zoffoli si potrebbe aprire una strada molto interessante per tornare a essere la prima squadra della capitale. Per ora, squadra e società sono concentrati soltanto a gara 3 contro il Bramante, poi si vedrà.

NASCE STELLA#EBK

Intanto, dalla comunione di intenti di Saba Basket e Eurobasket Supernova Roma nasce una nuova realtà nella città di Roma, denominata Stella#Ebk, una Academy unica nel suo genere che si propone di dare un’opportunità di crescita per ragazzi e ragazze di ogni età e nazionalità. Gli atleti saranno seguiti da uno staff di alto profilo per una formazione completa in un percorso che toccherà ogni tappa, dal primo avvicinamento al pallone fino all’approdo in prima squadra. Le prime attività, in attesa dei diversi campionati giovanili FIP, dei tornei internazionali e dell’attività senior per la stagione sportiva 2024/2025, si concentreranno nei 4 camp aperti a talenti italiani e stranieri che si terranno nel corso di questa estate. Campo di gioco sarà la EBK Arena, la nuova struttura da 1000 posti tutti a sedere inaugurata pochi mesi in via del Baiardo, in zona Tor di Quinto.