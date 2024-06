Basket, la Virtus Roma 1960 vince gara 1 per salire in Serie B e Djokovic apprezza su Instagram

La Virtus GVM Roma 1960 fa suo il primo atto della finale per la promozione in B nazionale contro Loreto Pesaro grazie anche alla spinta del palazzetto dello sport di Piazza Apollodoro esaurito nei suoi 3600 posti e caldissimo come non mai. La vittoria, 79-69 il finale, fa felice anche un sostenitore d’eccezione, Novak Djokovic che, tra una partita e l’altra al Roland Garros di Parigi, ha avuto modo di mettere un “mi piace” ad un post che la società capitolina ha messo su Instagram a fine partita. Il tennista serbo, numero uno al mondo anche se tallonato da Sinner che potrebbe portargli via lo scettro già in questa settimana, segue il profilo della Virtus Roma 1960 e anche in passato ha manifestato il suo interesse verso la squadra capitolina oltre che amare particolarmente la città di Roma e gli Internazionali del Foro Italico.

Tornando alla partita, gara 1 è stata vinta al termine di quaranta minuti molto sofferti. Del resto, Loreto Pesaro è una squadra che per nove decimi è composta da giocatori che provengono dalla categoria superiore e hanno una solida esperienza, come coach Tonolli aveva anticipato prima della gara sulle colonne de Il Messaggero. Al riposo lungo, sono gli ospiti avanti 35-41, ma il terzo periodo da 26-15 indirizza la partita per i padroni di casa che resistono al ritorno dei marchigiani e chiudono 79-69 sospinti da Valentini, 22 punti, Whelan e Rocchi, 19 punti a testa.

La serie ora si sposta a Pesaro, mercoledì alle ore 21, per un match che vale il sogno promozione o il ritorno al palazzetto dello sport per il terzo e decisivo atto del confronto che sarebbe domenica prossima. In gara 2, servirà la partita perfetta.