Domenica 2 Giugno 2024, 21:06 - Ultimo aggiornamento: 21:07

Una prova corale di sacrificio e orgoglio non basta alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket per centrare la quarta vittoria consecutiva, costretta ad arrendersi all'overtime in casa contro l'HDL Nardò malgrado ben quattro giocatori in doppia cifra. Sulle ali dell’entusiasmo generato dagli ultimi tre risultati positivi contro Luiss, Cento e Chiusi, la Benacquista rispondeva subito a dovere all’ottimo inizio di gara di Nardò. Grazie alle triple di Cicchetti, Amo e Mayfield, infatti, i pontini riuscivano a portarsi davanti agli avversari dopo cinque minuti di gioco: un vantaggio mantenuto fino al termine di un primo quarto frizzante e ben giocato da entrambe le squadre, brave a rispondersi a vicenda canestro dopo canestro, chiuso comunque da Latina sul 21-20.

All’inizio della seconda frazione arrivava il controsorpasso dei pugliesi, con un parziale di 11 punti che trovava impreparati i ragazzi di Giancarlo Sacco e che, al contrario, concedeva ritrovata fiducia a quelli di coach Luca Dalmonte. Una doccia gelata che però risvegliava i nerazzurri, con Mayfield e Alipiev che accorciavano subito a 5 le distanze fra i due quintetti. Tuttavia, se la tripla del numero 35 bulgaro a metà frazione riportava la Benacquista a -2, i successivi errori dalla lunetta di Jacopo Borra non permettevano l’aggancio all’HDL, avanti alla pausa lunga di 2 lunghezze sul 42 a 44. Pareggio che arrivava dopo i primi 30 secondi della terza frazione con la firma di Cicchetti, anche se solo momentaneo, visto il successivo parziale di 8 punti di Nardò.

Complice il grande sforzo profuso nei primi 20 minuti, i pontini abbassavano giocoforza i ritmi, dietro di 6 a un quarto e mezzo dal termine della gara, ma riuscendo a rimanere comunque in partita. Come confermato dai canestri in successione di Romeo, Cicchetti, ancora Romeo e Alipiev da tre, che concedevano nuovamente il vantaggio ai padroni di casa, bravi a raggiungere l’ultima pausa sul 60 a 58. Con il risultato ancora in bilico nei 10 minuti finali del match, dopo una prima metà giocata punto a punto, tuttavia, la stanchezza e un po’ di nervosismo facevano rallentare i nerazzurri, ritrovatisi costretti ad inseguire di un possesso a 180 secondi dalla fine dei giochi. I due canestri di Moretti riconsegnavano il destino nelle loro mani ma, ad un giro di orologio dal fischio dell’arbitro, un successivo fallo del numero 33 italiano mandava Iannuzzi in lunetta, che faceva due su due a differenza di Cicchetti, il quale invece lasciava le squadre in parità spedendole così all’overtime. Cinque minuti supplementari giocati meglio dai pugliesi, che con Iannuzzi e Stewart tentavano subito la fuga grazie ad un break di 7 punti, divenuta definitiva dopo il doppio errore di Cicchetti dalla lunetta. Quello che di fatto spegneva le speranze dei padroni di casa, costretti ad arrendersi sul 79 a 85.

IL TABELLINO

Benacquista Assicurazioni Latina: Alipiev 18 (6/9, 2/7), Cicchetti 17 (4/7, 1/2), Romeo 16 (6/8, 1/3), Moretti 12 (5/9, 0/0), Mayfield 9 (3/3, 1/8), Borra 4 (1/7, 0/0), Amo 3 (0/0, 1/4), Collazo 0 (0/0, 0/0), Parrillo 0 (0/0, 0/0), Rapetti 0 (0/0, 0/0), Spadon 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Alipiev 10) - Assist: 23 (Mayfield 9)

HDL Nardò Basket: Parravicini 23 (1/1, 7/14), Iannuzzi 19 (7/10, 0/0), Stewart jr 18 (5/9, 2/7), Smith 8 (3/6, 0/5), Baldasso 6 (0/2, 2/6), Ferrara 4 (2/2, 0/0), Nikolic 3 (0/0, 1/4), La Torre 2 (1/2, 0/2), Ceparano 2 (1/1, 0/1), Donda 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Iannuzzi 11) - Assist: 23 (Smith 14)