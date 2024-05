Play off, Milano e Bologna sono già 2-0 nelle rispettive semifinali. Dove vedere in tv gara 3

Milano e Bologna sono già 2-0 nelle rispettive serie di semifinale contro Brescia e Venezia. Ma se la Virtus prima domina poi rischia di perdere sia in gara 1 che in gara 2, l’Olimpia da l’impressione di averne di più rispetto a Brescia, anche se la Germani in casa è tutta un’altra squadra. Gara tre a Venezia mercoledì 29 maggio alle ore 20.45, a Brescia il giorno dopo sempre alle 20.45. Tutte le partite saranno in diretta su Dazn, Eurosport e in chiaro su DMax al canale 52 del digitale terrestre.

EA7 OLIMPIA MILANO - GERMANI BRESCIA 95-89 / 77-66 (serie 2-0)

Gara 1 dai due volti al Forum di Assago. L’Olimpia segna ben 61 punti nel primo tempo, poi Brescia rientra, pur tirando male da due e prendendo meno rimbalzi. Le triple di Della Valle, 33 punti, riducono lo svantaggio fino al meno 4, ma un fallo di Gabriel, molto contestato dalla Germani, chiude la partita e regala il 95-89 per l’Ea7 con sei giocatori in doppia cifra di punti (Voigtmann 21, Tonut 12, Melli 11)

Gara 2 è un monologo iniziale dell’Olimpia. Pronti via e 10-0, poi 24-14 e 31-21. Della Valle sale in cattedra e Brescia chiude sotto 33-29 al riposo lungo. Il punteggio dei venti minuti di gara 2 è lo stesso del primo quarto di gara 1, testimonianza di quanti errori ci siano. Primo pareggio dall’inizio della partita è sul 35-35, ma Milano resetta e riparte e chiude 58-49 al terzo periodo. Le triple di Mirotic (20 punti) e Melli dilatano il vantaggio sul 72-61. Brescia non è ha più, finisce 77-66 si va al Pala Leonessa sotto di 2-0.

La Germani dovrà cambiare qualcosa se vuole invertire la tendenza, soprattutto a rimbalzo (42-31, dei quali 15 offensivi per MIlano) e nelle palle perse, 16 stasera.

VIRTUA SEGAFREDO BOLOGNA - UMANA REYER VENEZIA 103-89 / 79-78 (serie 2-0)

Due partite molto simili alla Segafredo Arena. In gara 1, la Virtus parte forte, raggiunge le venti lunghezze di vantaggio (57-37) ad inizio terzo quarto, poi si spegne la luce. La Reyer ha rimontato spinta da l’asse azzurra Spissu (19 punti) -Tessitori (20 con 9 rimbalzi) ed è riuscita a portare il match ai supplementari sull’86-86, non riuscendo a tirare nell’ultima azione che le avrebbe dato la vittoria. Nell’overtime Belinelli (26 punti, 7/9 da tre) prende per mano la Virtus e la porta alla vittoria 103-89.

L’andamento di gara 2 è stato analogo. Bologna è padrona del campo per venti minuti, poi la Segafredo si è trasformata nella sua versione più brutta: distratta in attacco e molle in difesa. Nel finale punto a punto, Tucker fa fallo in attacco per Venezia e spreca la palla del +3, Cordinier invece segna i tiri liberi decisivi del 79-78, un fallo molto contestato da Venezia che a fine partita andrà in silenzio stampa. Ora la serie si sposta a Venezia e la Virtus non potrà concedersi altri black out.