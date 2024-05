Sebastiani, l'U15 pronta per le finali nazionali: Vado, Reggio Emilia e Firenze i primi ostacoli

RIETI - L’U15 della Real Sebastiani Rieti è pronta per le Finali Nazionali. Dopo aver vinto il campionato regionale e il concentramento dell’Interzona, la squadra di coach Roberto Peron ha scoperto le avversarie nel girone per la fase finale che si terrà dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Gli amarantocelesti affronteranno nel proprio raggruppamento Vado Ligure (prima nel Piemonte), Reggio Emilia (terza in Emilia Romagna) e Sancat Firenze (prima in Toscana): i giovani reatini puntano a passare il turno e qualificarsi tra le prime 8.

La formula

Alle Finali Nazionali di Anagni ci saranno 16 squadre, divise in quattro gironi all’italiana da 4: le prime di ogni girone si qualificano direttamente ai quarti di finale; le seconde e le terze classificate incroceranno in uno spareggio per qualificarsi tra le prime otto in Italia.

Le parole di coach Roberto Peron

«Siamo contentissimi di aver raggiunto nuovamente le finali nazionali – spiega coach Peron – arrivarci per due anni consecutivi non è scontato, così come non è scontato arrivarci dopo una stagione splendida come quella di quest’anno, nella quale abbiamo vinto il campionato regionale e l’Interzona.

Ci misureremo con le migliori squadre d’Italia, poi sarà il campo a parlare».

Il girone

Real Sebastiani Rieti

Vado Ligure

Reggio Emilia

Sancat Firenze