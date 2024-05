Playoff, la finale scudetto sarà ancora Bologna contro Milano. Dove vedere in tv gara 1 e gara 2

Ieri Milano aveva chiuso 3-0 contro Brescia, oggi Bologna vince 3-1 contro Venezia. Per il quarto anno consecutivo la finale scudetto sarà ancora Virtus contro Olimpia. Si comincia giovedì 6 alla Segafredo Arena, poi gara 2 si giocherà l’8 giugno sempre a Bologna. Quest'anno la serie sarà sulle cinque partite e non sulle sette come le passate stagioni. Tutto in diretta su Dazn, Eurosport e in chiaro su DMax, canale 52 del digitale terrestre. Per Milano è la 22esima finale dei playoff del campionato italiano della sua storia in 42 partecipazioni alla post season. Il bilancio nei 21 precedenti è di 11-10. La prima finale risale alla stagione 1978/79 quando perse 2-0 contro la Virtus Bologna.

3Q | Venezia-Virtus 66-70



🔢 Belinelli 19, Shengelia 19, Abass 10#AmarsiAncora pic.twitter.com/Nio09jM4e8 — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) May 31, 2024

La squadra bolognese resiste all’ennesima rimonta di Venezia di questa serie e vince 81-96 chiudendo, come detto, 3-1 la semifinale. Decide il 18-34 del secondo periodo e il 15-26 dell'ultimo quarto, quando un incredibile Shengelia, 29 punti, 8/12 da due, e Abass, 17 punti scavano il solco che questa volta è quello decisivo.

In particolare dal 72-73, minimo svantaggio Reyer, al 72-87 è il break che indirizza la vittoria della Virtus. La Virtus supera i 90 punti segnati per la sedicesima volta in stagione.

Ora l’atto finale tra le due squadre migliori del campionato. Di poche, ma eloquenti, parole Luca Banchi, allenatore della Virtus, a fine partita: “Anche se in emergenza, senza Lundberg dall'inizio e poi senza Zizic dal secondo periodo in poi, abbiamo vinto di squadra e andiamo a giocarci lo scudetto con il fattore campo. Vogliamo vincere”. E’ la terza finale per l’allenatore di Grosseto: nel 2013 ha vinto con Siena, nel 2014 con Milano. Ci proverà anche con Bologna.