NBA, i Boston Celtics vincono la finale di Conference contro Indiana e si laureano campioni a Est

La prima finalista NBA si è palesata. I Boston Celtics vincono in scioltezza la serie contro gli Indiana Pacers (4-0) e vincono la finale di Conference, laureandosi campioni ad Est. Dopo le due vittorie al TD Garden, la squadra di Jason Tatum vince anche le due partite in trasferta, l'ultima nella notte 105-102 in rimonta.

Il vero protagonista è Jalen Brown che segna 29 punti e viene eletto MVP della finale della eastern conference. Accompagnato dai 26 con 13 rimbalzi e 8 assist di Jayson Tatum.

Jaylen Brown wins Eastern Conference Finals MVP as the @celtics take Game 4 to advance to the NBA Finals!



Jaylen Brown: 29 PTS, 6 REB

Jayson Tatum: 26 PTS, 13 REB

Derrick White: 16 PTS, 2 3PM



The #NBAFinals presented by @YouTubeTV tips off Thursday, 6/6 at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/b9JpDiWluR

— NBA (@NBA) May 28, 2024