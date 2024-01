Basket serie A, Brescia torna sola in testa. Bologna aggancia Venezia, Napoli quarta.

La Germani Brescia torna in vetta da sola dopo la netta vittoria a Trento e la contemporanea sconfitta di Venezia a Tortona. La squadra di coach Magro domina a Trento, già 32-52 al riposo lungo, e vince 69-93 mandando sei giocatori in doppia cifra (Massinburg 17, Akele 13 con 9 rimbalzi). La Reyer chiude invece il suo ottimo momento subendo subito la Bertram, 22-12 al primo periodo, provando a rientrare, ma finendo per perdere 75-69 con Weems da 20 punti. L’ex allenatore De Raffaele si prende una bella rivincita contro Venezia con la quale ha vinto gli scorsi anni due scudetti. Vittorie esterna anche per Bologna e Milano. La Virtus parte forte, 20-27, poi chiude meglio 69-81. Belinelli 20 punti, Lundberg 12. Per Varese Mannion 16, Spencer 12. A Pesaro, nessuno sconto dell’Olimpia che è avanti 32-40 al riposo lungo, poi allunga nel terzo periodo (16-26) e vince 65-85 (Shields 17 punti, Hall 11, Hines, Melli e Flaccadori 10 a testa).

Reggio Emilia ne vince un’altra in casa e un’altra in volata. Cremona si perde nel finale dopo una partita di grande generosità. Avanti 40-31 al riposo lungo, Reggio subisce la rimonta, Cremona con un 0-13 ad inizio ultimo quarto riapre la partita, ma il talento di Hervey, 23 punti, e Smith, 14, permette a Reggio Emilia di vincere 78-71 e salire a quota 20 in classifica.

LA SITUAZIONE IN CODA - A Brindisi passa nel finale la Ge. Vi. Napoli (sospinta da un centinaio di tifosi al seguito) che subisce un avvio caparbio dei padroni di casa, ultimi in classifica e con l’acqua alla gola. 11-0, poi 20-11 e 22-18. La squadra campana, ottimamente allenata da Milicic, rientra e sorpassa grazie anche ad un terzo periodo da 12-19. Il finale è al cardiopalma. Brindisi torna avanti 77-75, Pullen (ex di turno e 20 punti alla fine) mette la tripla del 77-78, Bartley perde malamente palla e lo stesso Pullen sigilla la vittoria 77-80 in contropiede.

Per Napoli, Ennis aggiunge 19 punti e in generale dimostra una grande solidità di squadra.

Torna alla vittoria la Nutribullet Treviso che dopo un primo tempo equilibrato, 39-37, allunga nel terzo quarto dal 57-53 al 64-53 e resiste al ritorno di Sassari, vincendo 77-70. Olisevicius 18 punti, Allen 15. Per gli ospiti, Tyree e Gombauld 15 punti a testa, Diop 13 con 9 rimbalzi. La squadra di coach Vitucci raggiunge Pesaro a quota 10, anche se i marchigiani restano avanti per aver vinto la partita di andata, e la battaglia per la salvezza resta molto incerta. Brindisi resta ultima a quattro punti di distanza.

LA CLASSIFICA

1. Germani Brescia 26 punti

2. Umana Venezia 24

3. Segafredo Virtus Bologna 24

4. Ge. Vi. Napoli 22

5. EA7 Olimpia Milano 22

6. Una Hotels Reggio Emilia 20

7. Dolomiti Energia Trentino 18

8. Estra Pistoia 18

9. Vanoli Cremona 16

10. Givova Scafati 16

11. Banco Sardegna Sassari 14

12. Bertram Tortona 12

13. Openjobmetis Varese 12

14. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

15. Nutribullet Treviso 10

16. Happy Casa Brindisi 6