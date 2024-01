Sinner, sarà Rublev l'avversario ai quarti agli Australian Open: battuto De Minaur 3-2

Jannik Sinner giocherà contro Andrej Rublev nel prossimo turno degli Australian Open. Il russo originario di Mosca ha battuto il tennista di casa Alex De Minaur, rimontando la partita al quinto set. Vittoria in rimonta per il nuovo avversario dell'altoatesino che era andato sotto 1-2 dopo i primi tre set finiti 6-4, 6-7 e 6-3. Dopo aver sofferto un po', Rublev ha alzato i ritmi vincendo il quarto set 6-3 e poi il quinto 6-0, riuscendo così a ottenere il pass per i quarti di finale in cui incontra l'italiano.

