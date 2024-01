Real Madrid-Almeria: caos Var in tre episodi, Vinicius segna di mano ma il gol viene convalidato. Ecco cosa è successo

Il Real Madrid vince 3-2 di rimonta sull'Almeria, recuperando due gol di scarto e ribaltandola al minuto 99 con Carvajal ma tre episodi VAR scatenano le polemiche degli ospiti. Rigore per i blancos, gol annullato all'Almeria e rete dubbia concessa a Vinicius.

Il primo episodio che ha mandato su tutte le furie l'Almeria è quello del 53' quando l'arbitro Francisco Hernandez Maeso viene richiamato dal Var e concede un calcio di rigore al Real Madrid, trasformato poi da Bellingham. L'episodio sanzionato è un presunto tocco di mano di Kaiky. Poco dopo la seconda situazione: Arribas segna per l'Almeria ma il direttore di gara annulla il gol dopo essere stato richiamato al monitor. Questa volta per una manata di Lopy su Bellingham all'inizio dell'azione. Il terzo episodio si materializza al minuto 67, quando Vinicius riesce a mandare la palla in rete ma probabilmente con una spalla o con un braccio. Un episodio molto dubbio ma che non porta all'annullamento della rete. L'arbitro assegna il gol che vale il momentaneo 2-2 della squadra di Ancelotti. Le proteste dell'Almeria diventano incontenibili ma dopo un maxi recupero è il Real a spuntarla con il gol di Carvajal.

Al termine della gara il difensore dell'Almeria Marc Pubill ha parlato così ai microfoni di DAZN: «Credo che qualcuno abbia deciso che non dovevamo vincere al Bernabeu ed è quello che è accaduto. Ancelotti si è espresso nella conferenza post-partita: «Capisco perfettamente la rabbia dell'Almeria però sono tre situazioni riviste dal VAR, e alla fine credo che l'arbitro abbia preso tre decisioni chiare».