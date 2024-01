Coppa del Mondo di sci, l'Italia si piazza seconda (e quarta) nella staffetta 4×7,5. Vince la Norvegia ad Oberhof

Grande prova della staffetta azzurra nella 4×7,5km maschile che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Oberhof. Come riporta la Fisi, in Germania Italia 1 è arrivata seconda con Nöckler-Barp-Daprà-Pellegrino tra le due formazioni norvegesi. Italia 2 ha sfiorato a propria volta il podio chiudendo al quarto posto con Salvadori-Chiocchetti-Graz-Mocellini. A vincere è Norvegia 1 con Nyenget-Valnes-Golberg-Klæbo con i connazionali Taugbøl-Tønseth-Krüger-Stenshagen di Norvegia 2 capaci di difendere la terza posizione. La Coppa del Mondo di sci di fondo fa ora tappa nella svizzera Goms che da venerdì 26 gennaio ospiterà un trittico di gare aperte dalla staffetta mista, cui seguirà una sprint in tecnica libera ed una mass start sulla distanza di 20km a sua volta a skating.

