Basket serie A, Trento-Venezia è il big match della decima giornata. Milano va a Sassari.

La decima giornata in Serie A potrebbe regalare già qualche verdetto in chiave Coppa Italia. Si qualificano le prime otto del girone di andata, Bologna, Brescia, Venezia e Napoli, in testa alla classifica con 14 punti, in caso di vittoria sarebbe vicinissime alla qualificazione. Si parte di sabato con Pistoia-Napoli e per i toscani, che hanno vinto domenica scorsa in casa dell’Olimpia Milano, c’è addirittura la chance di entrare in zona Final Eight. Annunciato Gerry Blakes che sostituirà per due mesi l’infortunato Jordan Varnado. Altro anticipo è a Reggio Emilia che non intende lasciar avvicinare Pesaro che la segue a due punti sotto in classifica.

Mezzogiorno domenicale con scontro storico del basket italiano recente, quello tra Sassari e Milano con la Dinamo in cerca di risalita e l’Olimpia che ha bisogno di capire la propria identità dopo aver perso in campionato contro Pistoia e in Eurolega in casa contro lo Zalgiris. Scafati riceve Brescia, nel quartetto delle capolista, mentre Treviso contro Brindisi è match di coda in classifica piщ che mai. La squadra veneta, piena di ex Brindisi sia in campo che nello staff tecnico, è all’ultima spiaggia. i tifosi hanno chiesto la vittoria altrimenti la panchina di Vitucci è certa di saltare. Trento e Venezia si giocano il big match del fine settimana, mentre Varese ospita Cremona per dare una spinta al proprio 2023.

Infine, Bologna riceve Tortona, che nel frattempo ha perso Mike Daum che ha accettato la proposta dell?Efes in Eurolega.

La classifica

1. Virtus Segafredo Bologna 14 punti

2. Germani Brescia 14

3. Umana Reyer Venezia 14

4. Ge.Vi. Napoli 14

5. Dolomiti Trentino Energia 12

6. EA7 Olimpia Milano 10

7. Bertram Yatchs Tortona 10

8. Una Hotels Reggio Emilia 10

9. Vanoli Cremona 8

10. Givova Scafati 8

11. Estra Pistoia 8

12. Carpegna Prosciutto 8

13. Openjobmetis Varese 6

14. Banco Sardegna 6

15. Happy Casa Brindisi 2

16. Nutribullet Treviso 0

La programmazione televisiva

Sabato 2 dicembre

ore 19:30: Estra Pistoia - GeVi Napoli (Dazn)

ore 20:30: Unahotels Reggio Emilia - Carpegna Prosciutto Pesaro (Dazn e Eurosport 2)

Domenica 3 dicembre

ore 12:00: Banco di Sardegna Sassari - EA7 Emporio Armani Milano (Dazn e Eurosport 2)

ore 17: Givova Scafati - Germani Brescia (Dazn)

ore 17:30: Nutribullet Treviso - Happy Casa Brindisi (Dazn)

ore 18:15: Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia (Dazn e in chiaro su DMAX, canale 52 DDT)

ore 19: Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona (Dazn)

ore 20: Virtus Segafredo Bologna - Bertram Derthona Tortona (Dazn)