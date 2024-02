Italbasket, buona la prima nelle qualificazioni a Euro 2025. Battuta la Turchia 87-80

Esordio positivo per l’Italia dei canestri nel cammino di qualificazione per Eurobasket 2025. Alla Vitrifrigo Arena finisce 87-80 con l’Italia che soffre l’avvio della Turchia, 7-15, e il finale quando dal 74-62 gli ospiti si riavvicinano sul 79-73. Ricci, 11 punti, e Spissu, 12, danno i canestri della sicurezza. Nikola Melli, nuovo capitano azzurro dopo il ritiro di Gigi Datome, miglior marcatore con 17 punti. Domani il gruppo azzurro vola in Ungheria per la seconda partita del girone. Si gioca domenica alle ore 18. Fa parte del girone B anche l’Islanda (che l’Italia affronterà a novembre), che oggi ha battuto l’Ungheria 70-65 per poi far visita domenica alla Turchia. Si qualificano all’Europeo le prime tre classificate del girone.

Contro la Turchia era la partita numero 59, numero che ne fa la quinta Nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia dopo Francia (101), Germania (68), Grecia e Spagna (67).

L’ultima volta, la scorsa estate, l’Italia aveva vinto in amichevole soltanto dopo un tempo supplementare. Stasera è tutta un’altra partita e un’altra musica.

La partita

Emozionante l’inno nazionale eseguito dal violinista elettronico Andrea Casta. Pozzecco tiene a riposo Bortolani, Caruso e Spagnolo. Il primo quintetto delle qualificazioni è Spissu, Tonut, Ricci, Procida e Melli, nuovo capitano azzurro dopo il ritiro di Gigi Datome (impeccabile a bordo campo in giacca e cravatta). Sono suoi tutti i primi sette punti azzurri, ma la Turchia è avanti 7-15 al quinto. Spissu e Ricci riavvicinano l’Italia sul 14-15. L’ingresso di Pajola è pura energia. Al decimo è 24-24 con il turco Biberovic già a quota 14 punti segnati. La Turchia gioca un basket fisico, l’Italia si adegua ma è brava a recuperare molti palloni e convertirli in transizione. Al 14esimo è 36-28. Melli (14 punti) e Biberovic (18) sono i più ispirati, la Turchia prova a rimanere incollata, 41-37, ma l’Italia allunga e chiude 50-39 al riposo lungo.

Dall’intervallo, l’Italia rientra concentrata, Spissu mette la tripla del 59-46. Pozzecco si prende un fallo tecnico, come spesso accade. Biberovic è scatenato: alla fine 27 punti per il naturalizzato bosniaco (l'Italia sta invece pensando a Drew Eubanks, pivot dei Phoenix Suns che avrebbe le pratiche per il passaporto italiano molto ben avviate). Polonara sale in cattedra per il 66-56. Al trentesimo è 68-56. Nell’ultimo periodo non si segna per quasi quattro minuti poi ci pensa Ricci (11 punti) con cinque punti in fila a dare il 74-62 agli azzurri che poi hanno un black out: 77-70, poi 79-73 al 37esimo. E’ l’ultimo sussulto, la difesa azzurra non concede più nulla e l’Italia vince 87-77. Doppia cifra per cinque giocatori italiani. Una buona partenza verso Euro 2025