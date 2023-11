Pre olimpico, Italbasket a Portorico contro padroni di casa e Bahrein. Spauracchio Lituania

Saranno Grecia, Lettonia, Spagna e Portorico ad ospitare i quattro tornei pre olimpici di basket dal 2 al 7 luglio 2024. Le città prescelte sono Atene, Riga, Valencia e San Juan. E la nazionale italiana si giocherà la qualificazione per Parigi proprio sull’isola caraibica come ha stabilito il sorteggio presso la sede della Fiba a Mies, in Svizzera. Sono stati composti quattro tornei da sei squadre ciascuno, ognuno formato da due gironcini da tre squadre. Il gironcino dell’Italia sarà contro i padroni di casa e il Bahrein. Nell’altro ci sono Messico, Costa d’Avorio e la Lituania delle super stelle Nba Sabonis e Valanciunas (se ci saranno). Le prime due classificate di ogni gironcino giocheranno semifinali e finale. La vincitrice di ognuno dei 4 tornei pre olimpici staccherà il pass per l’Olimpiade francese che si disputa dal 26 luglio all'11 agosto.

L’Italia, secondo il ranking FIBA, era stata inserita nella fascia numero 2 con Brasile, Grecia e Polonia. Gli azzurri hanno battuto Portorico 73-57 ai recenti Mondiali a Manila e al pre olimpico del 2021 per 90-83 prima dell'apoteosi della vittoria contro la Serbia a casa loro.

Era la nazionale allenata da Meo sacchetti che poi arrivò quinta a Tokyo.

Il gruppo di Valencia prevede il gruppo A con Libano, Angola e Spagna, quello B con Finlandia, Polonia e Bahamas. Il raggruppamento di Riga avrà nel primo gironcino la Georgia, le Filippine e la Lettonia, nell’altro Brasile, Camerun e Montenegro. Al Pireo invece Slovenia, Nuova Zelanda e Croazia compongono il primo mini girone, Egitto, Grecia e Repubblica Dominicana il secondo. Dal sorteggio appare chiaro che uno tra Luka Doncic (Slovenia) o Giannis Antetokounmpo (Grecia) non andrà alle Olimpiadi. Le squadre già certe di un posto al torneo olimpico sono: Francia (paese ospitante), Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone.