Smalling, nuovo furto in casa: i ladri provano a portare via una cassaforte, il giocatore non si allena

Paura per Chris Smalling. Nella serata di ieri dei ladri sono entrati in casa del difensore della Roma nella zona di Tor Carbone. Dalle prime ricostruzioni sembra che gli uomini avrebbero infranto il vetro di una finestra e avrebbero tentato di portare via la cassaforte del giocatore, per poi darsi alla fuga.

Ancora non è chiaro cosa sia stato rubato né tantomeno il valore della refurtiva.

Sul posto è intervenuta la polizia e sono in corso le indagini della squadra mobile e della polizia scientifica. Smalling, scosso come tutta la famiglia e ancora infortunato, non ha partecipato all'allenamento del pomeriggio a Trigoria.

I precedenti

Il giocatore era già stato derubato in casa due anni fa, quando i ladri lo avevano preso in ostaggio insieme alla moglie. Tre uomini armati erano entrati infatti nella sua abitazione in zona Appia forzando la grata della camera da letto. Dopo aver puntato una pistola alla testa del difensore lo avevano costretto ad aprire la cassaforte portando via tre rolex, gioielli e circa 300 euro in contanti. Al momento del furto in casa, oltre al calciatore e alla moglie ci sarebbero stati anche il figlio, la mamma e la sorella di Smalling.

Lo scorso agosto invece un altro furto era stato sventato dopo che due persone incappucciate si erano introdotte nel giardino di casa del giocatore ma erano state avvistate dalle telecamere e poi messe in fuga dall'arrivo dell'auto di sicurezza.