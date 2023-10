Roma, Dybala è recuperato e punta il Lecce. Si rivede Renato Sanches, Smalling ancora out

José Mourinho ha concesso un giorno e mezzo di pausa per eliminare le scorie negative di Inter-Roma. La squadra ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio e in campo c'era anche Paulo Dybala, che ha smaltito la lesione distrattiva al collaterale mediale. Sarà disponibile per il Lecce, giocherà e si preparerà per la sfida più importante con la Lazio del 12 novembre.

Sarebbe dovuto essere anche a San Siro, ma la paura di una ricaduta e, quindi, di un altro infortunio lo ha indotto ad attendere un’altra settimana.

Momento felice per l’argentino che ha chiesto alla sua compagna Oriana Sabatini di sposarlo, la dichiarazione con tanto di costoso anello è stata fatta alla Fontana di Trevi.

Verso il recupero anche Renato Sanches che negli ultimi giorni ha svolto lavoro in campo, in settimana (possibile anche oggi) si unirà alla squadra e strapperà la convocazione per domenica. Non pervenuto Smalling che resta in infermeria assieme a Spinazzola e Pellegrini.