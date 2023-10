Lunedì 30 Ottobre 2023, 22:26 - Ultimo aggiornamento: 22:29

Una vicenda torbida e dai contorni non ben definiti sulla quale ora indaga la procura di Parma. Dopo l’inchiesta sulle scommesse e i siti illegali che ha sconvolto il mondo del calcio è il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini a trovarsi nella bufera con una escort che lo accusa di stalking. Le denunce della ragazza sono state presentate a Roma, Parma e Avezzano. Le indagini sono in corso, ma non è detto che dietro agli esposti non si celi una tentata estorsione rispetto alla quale il calciatore azzurro, esasperato, abbia tentato di trovare soluzioni più rapide rispetto a quelle della giustizia.

Del resto nei giorni scorsi sull’account Instagram della moglie erano comparsi molti commenti significativi sotto forma di sospetti bot: «Ti ricordi quando 5-6 mesi fa hai messo un detective perché pensavi ti fosse infedele? Hai pensato bene. Ti ricordi quando era in quella villa con gli amici a metà luglio? L’hai videochiamato e dicevi che ti mancava? Lui era sempre con me. Idem quando eravamo in barca a metà di luglio». E ancora: «Puoi dire a quell’ossessionato di tuo marito di smetterla con i tuoi hacker e lo stalking, ha già quattro denunce alla polizia». È ancora l’ex paparazzo Fabrizio Corona, con toni scandalistici e da mestatore, a pubblicare sulla sua pagina l’audio di una conversazione telefonica in cui la ragazza racconta la sua versione.

Il calciatore smentisce tutto e sul suo profilo, annuncia querele e scrive: «Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia - ha aggiunto Pellegrini - Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene».

L’inchiesta era partita all’inizio dell’estate a Roma, dopo la denuncia della presunta vittima, con l’attivazione del canale principale previsto per i reati “da codice rosso”. Lei escort rumena, classe ‘99, sostiene di avere avuto vari incontri, a partire da gennaio, con il capitano della Roma e che il calciatore della nazionale abbia poi iniziato a perseguitarla. L’ipotesi è di stalking. Partono le indagini ma non scattano misure previste nei casi di pericolo. I contorni della vicenda lasciano margini di dubbio. Poi una denuncia a Parma e infine quelle ad Avezzano, presentate dopo che la donna si è rivolta a un legale. La ragazza sostiene che il calciatore in questi mesi l’abbia perseguitata, che volesse il suo telefono e che avesse manie di controllo. Di essere stata raggiunta da terze persone mandate dal calciatore, di avere ricevuto messaggi continui. L’obiettivo sarebbe forse quello di nascondere le prove dei loro incontri.

Le denunce sono state presentate in diverse città perché la sedicente vittima svolge la sua attività di escort in giro per l’Italia, ricevendo i clienti in appartamenti affittati su Booking. E nei diversi distretti sarebbe stata sottoposta allo stalking che le avrebbe generato, dopo mesi, uno stato d’ansia. I pm di Roma non sono del tutto convinti che la versione della ragazza sia genuina. Comunque stabiliscono che la competenza non è loro. Così mandano gli atti a Parma, dove l’inchiesta è ancora in corso.