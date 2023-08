Roma, in stand-by la trattativa per Marcos Leonardo. L'ultima amichevole sarà a Tirana

La Roma definisce il programma delle amichevoli estive e comunica che l’ultima si svolgerà il 12 agosto alle ore 20 a Tirana contro il Partizani Tirana. I giallorossi torneranno in Albania a una settimana dalla ripresa del campionato, nello stadio che li ha visti alzare la Conference League il 25 maggio del 2022. Otto giorni dopo all’Olimpico arriverà la Salernitana per la prima di Serie A e quel giorno Mourinho spera di avere a disposizione il sostituto di Abraham.

Tiago Pinto sta lavorando per portarlo a Trigoria, l’obiettivo primario è Marcos Leonardo del Santos ma la trattativa sta andando per le lunghe per alcuni problemi sui pagamenti.

I club non si riescono a mettere d’accordo sulla rateizzazione dei 10 milioni più 8 di bonus che saranno versati dalla Roma. Sono ore calde per il futuro della punta brasiliana che è con la valigia in mano in attesa di trasferirsi nella Capitale.

È terminato ieri il ritiro in Portogallo con l’amichevole contro il Farense vinta dalla Roma 4-1. Llorente è partito titolare e attraverso i social ha fatto il punto dei 10 giorni in Algarve: «Il bilancio del ritiro in Portogallo è buono. Stiamo crescendo giorno dopo giorno per essere al meglio per l'inizio della competizione. Continuiamo».