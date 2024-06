Roma, cosa fare sabato 8 e domenica 9 giugno. Dagli Europei di Atletica a De Gregori- Zalone in concerto a Caracalla

Secondo weekend di giugno e un assaggio della stagione estiva con temperature al di sopra della norma per l’arrivo dell’Anticiclone africano Scipione. Un fine settimana soleggiato nella Capitale e un calendario ricco di appuntamenti per i più piccoli (che festeggiano la fine dell’anno scolastico) e per gli adulti (chiamati alle urne) con eventi che vanno dallo sport al divertimento e al ballo. Il programma completo con informazioni e orari.

A Roma gli Europei di Atletica Leggera

Tutto è pronto per il grande appuntamento sportivo dell’estate romana con i Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024. Da oggi - venerdì 7 - a mercoledì 12 giugno, 1.600 atleti provenienti da 48 paesi europei si sfideranno fra Il Parco del Foro Italico e i luoghi più suggestivi di Roma per aggiudicarsi le 147 mediale assegnate in 24 diverse specialità. Info e biglietti qui

Musica

Checco Zalone e Francesco De Gregori alle Terme di Caracalla

Un duo inaspettato: da una parte l’attore Checco Zalone e dall’altra la voce di Francesco De Gregori. Insieme in un disco pazzesco: “Pastiche”, uscito lo scorso aprile e che ora sarà presentato dalla coppia in due concerti. Fino a domenica 9 giugno, alle Terme di Caracalla, ci sarà il concerto-evento “De Gregori Zalone – Voce e piano (&band). Info e biglietti. E sempre alle Terme di Caracalla arriva il tour estivo de “Il Volo”. Appuntamento per sabato 8 alle 21. Info e biglietti qui

Cinema in piazza

Prosegue la rassegna “Il Cinema in piazza”: dallo scorso sabato e fino al 14 giugno, la manifestazione spegnerà la sua decima candelina nelle tre piazze di San Cosimato, a Trastevere; al Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia e al Parco della Cervelletta, a Tor Sapienza. Nel weekend: a San Cosimato, sabato 8 luglio, "La freccia azzurra" di Enzo D'Alò. Domenica 9 giugno, "Out of Africa" di Sydney Pollack. A Valle Aurelia, al Parco della Cervelletta, sabato 8 giugno c'è "Miller's crossing" di Joel & Ethan Coen e domenica inizia la maratona dedicata alla serie cult "Boris". A Monte Ciocci, sabato 8 ecco Emma Seligman con "Shiva Baby" e domenica 9, il film d'animazione "Zeta la Formica".

Spettacoli e ballo

Campionato del mondo di danze caraibiche – Universal Dance League

Tre giorni all’insegna delle Danze Caraibiche dove è prevista la partecipazione dei migliori artisti nazionali ed internazionali del settore. Al Teatro 1 di Cinecittà l’evento atteso sarà il Campionato del Mondo di Salsa e Bachata con i migliori ballerini provenienti da tutto il mondo: ben 30 nazioni celebrate con la sfilata delle Nazioni durante la serata di Gala di sabato 8 giugno. A seguire -sempre nel corso della serata di sabato -uno Special Social Night, con Dj Felix. Info qui

Notte Bianca all’Eur

Per sabato 8 giugno, concerti e djset animeranno la Notte Bianca all’Eur.

Ma non è finita qui: sempre all’interno dello stesso cartellone sono previsti gli Electric Day, in programma da stasera e fino a domenica 9 giugno. In collaborazione con il IX Municipio di Roma e Confcommercio arriverà Gemello, artista nel panorama rap italiano. Il Festival Musicale coinvolgerà viale America e le strade del quartiere Eur. L’ingresso è libero e gratuito.

Ficus al Massimo

Lusso e artigianato al Garum Museo e Biblioteca della Cucina con il "Ficus al Massimo, il Made in Italy che cerchi". Il market del centro storico in via dei Cerchi, 87, vedrà la partecipazione di giovani designer, artigiani, stilisti e illustratori - accuratamente selezioni in tutta Italia -pronti a esporre gioielli, accessori, borse di design, vinili, ceramica e luxury vintage. Al Museo-Biblioteca della Cucina, allestito di fronte al Circo Massimo, nella sala al piano terra, sono esposti attrezzi da cucina dal’ 500 fino ai giorni nostri: strumenti per la pasticceria, gelateria e l’arte della panificazione esclusivi. Al piano superiore, invece, si possono ammirare estratti di testi antichi e articoli di riviste dedicati all’arte culinaria. Tra le ricette anche il cuoco “segreto” di Papa Pio V.

"Operai all’Opera-La Turandot" a Parco Veratti

Domenica 9 giugno, alle ore 20.00 a Parco Veratti, E45 presenta “Operai all’Opera – Turandot”, un format inedito ideato da Fabio Morgan, con la riscrittura e direzione musicale del Maestro Francesco Leineri. In questa occasione Parco Veratti si trasformerà in un’area scenica in cui attori e orchestra porteranno una nuova prospettiva al repertorio di Giacomo Puccini, mettendo in scena la “Turandot” per celebrare il genio del compositore nel centenario della sua scomparsa trovando nuove chiavi di riverberazione, in linea con i linguaggi del presente. Dieci tra attori e cantanti, insieme ad un’orchestra, racconteranno la trama e gli snodi musicali dell’opera in un formato innovativo, che permetterà al pubblico di entrare dentro i segreti dell’opera da un punto di vista popolare, diretto ed immediato, andando a ricercare i significati più profondi nelle motivazioni dell’autore. "Operai all’Opera" utilizza le maestranze che ruotano attorno al mondo teatrale -come la manovalanza, i tecnici e i figuranti - che diventano così lo strumento con cui tradurre l’Opera Lirica Italiana, alta ed aulica, in un linguaggio più contemporaneo, riportandola in un contesto popolare così come da tradizione. Queste figure, che vivono dietro le quinte e che, dopo le incessanti prove e le numerose repliche, assorbono completamente l’opera teatrale che penetra nel loro intimo, ne salvano alcuni frammenti particolarmente incisivi, ne cantano alcune parti, ne sperimentano trame e possibilità. Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria via Eventbrite

Bambini

Fantasy park all’Eur

Oltre al grande evento della Notte Bianca e agli Eletrick day, spazio per i bambini all’Eur con le colonne sonore Disney e scenografie di performance per il “Disney Park”: una festa unica e coinvolgente il prossimo 9 giugno, dalle 16 alle 23. Giocolieri, fatine luminose, bubbles show, mascotte giganti Disney, proiezioni in 3D con i capolavori Disney, area gonfiabili, truccabimbi, babydance. Prevista anche area food, dolci e cocktail bar. Info e biglietti qui

Roma On Fire

Roma World, il parco a tema Antica Roma, presenta lo show serale a cura di Giovanni De Anna e che riporterà gli spettatori indietro nel tempo: "Roma On Fire", il nuovo, spettacolare, live show serale che promette di incendiare le notti della Capitale, con 30 artisti in scena, tra gladiatori, legionari e bighe, fino all'incendio finale di Roma. Per tutta l'estate, nella maestosa cornice del Set cinematografico del Film Ben Hur (kolossal pluripremiato con 11 Oscar), arena di sabbia e marmo che riproduce il Circo Massimo si rievocano film storici come "Il Gladiatore". Info e biglietti qui