La Roma batte il Farense 4-2 e saluta il Portogallo: Belotti segna la prima rete in Algarve, Kristensen fa autogol

La Roma batte 4-1 il Farense nell’ultima amichevole del ritiro in Algarve prima di rientrare nella Capitale. In rete Artur Jorge, Goncalo Silva (autogol), Belotti e Pellegrini. Il primo gol dei portoghesi lo ha segnato Kristensen, il secondo Maxuel. Nella prima frazione di gioco Mourinho ha schierato la difesa a tre con Mancini, Llorente e Ibanez, nel centrocampo a cinque le mezzali erano Bove e Pellegrini con Cristante centrale e gli esterni Celik e Spinazzola. Davanti El Shaarawy e Belotti. Con il nuovo assetto la Roma è apparsa più spregiudicata, la manovra verso l’attacco più fluida e le verticalizzazioni più frequenti. Come quella di Mancini da centrocampo per il terzo gol realizzato da Pellegrini: il capitano ha addomesticato in area un pallone complicatissimo e ha messo a segno senza problemi di piatto. In forma anche Belotti che oltre al gol arrivato a seguito di una respinta del portiere su tiro di El Shaarawy, ha anche colpito una traversa e messo in difficoltà la difesa.

È lui che ha costretto all’autorete Artur Jorge con un cross teso dalla destra.

Difesa poco sollecitata nel primo tempo se non in un’occasione in cui Rui Patricio ha dovuto fare gli straordinari parando un colpo di testa velenoso di Bruno Duarte. Nella prima frazione Mourinho fa quattro cambi: fuori Rui Patricio, Celik, Bove ed El Shaarawy, dentro Svilar, Kristensen, Aouar e Dybala. E al 60’ altri cambi ed entrano Zalewski, Karsdorp, Pagano, Smalling e Ndicka. Squadra fresca e rivoluzionata con Karsdorp che si improvvisa braccetto di destra in difesa. Ed è proprio in fase difensiva che i giallorossi soffrono di più negli ultimi trenta minuti, incassando gol dell’1-0 con un’autorete di Kristensen che appoggia verso Svilar un cross di Rui Costa che prima di calciare ha smarcato Ndicka. Ritmi molto più bassi negli ultimi 45 minuti che hanno permesso alla Roma di provare il giro palla e al Farense di pressare con più decisione. Sul finale interessante verticalizzazione di Ndicka per Aouar fa passare il pallone, dà una spallata al difensore e tira, ma il portiere Felipe respinge. Al 90' arriva il 4-1 con un autogol di Goncalo Silva che devia in rete con il ginocchio un cross di Zalewski. In pieno recupero accorcia le distanze Maxuel con un bellissimo gol dalla distanza indirizzato sotto l'incrocio, Svilar si tuffa ma non riesce ad intercettare.