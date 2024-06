Roma, la preparazione è ai dettagli: la prima parte a Trigoria, poi la partenza per la montagna

Non solo mercato, Daniele De Rossi sta pianificando assieme alla dirigenza anche la preparazione estiva che ormai è ai dettagli. Mancano alcuni accordi per le amichevoli internazionali, ma sono questioni burocratiche e a breve verranno annunciate.

Il programma

Inoltre, il programma prevede una prima parte nel centro sportivo di Trigoria in attesa che rientrino i calciatori convocati all’Europeo o in Coppa America. A fine luglio, quindi, la squadra sarà al completo (sperando che arrivino rinforzi sul mercato) e De Rossi potrà portarla all’estero (probabilmente in Austria) per proseguire la preparazione in un luogo più fresco e lontano dai 40 gradi della Capitale.

Le amichevoli non ruberanno troppo tempo, si tratterà di viaggi di massimo 48 ore per poi tornare nel luogo del ritiro. Si partirà da un livello basso fino ad alzarlo con lo scorrere delle settimane. De Rossi, assieme ai preparatori atletici, sta organizzando nei dettagli tutto il programma. Avrà un ruolo fondamentale Giovanni Brignardello che ha conosciuto quando ha lavorato con Mancini in Nazionale. Le sue idee su dove e come affrontare la preparazione avranno un peso rilevante nelle decisioni. A comporre lo staff anche Marco Barbato e Christian Di Claudio, pure loro scelti da De Rossi per l’avventura romana.

Insomma, una buona preparazione sarà la base dalla quale partire per cominciare nel migliore dei modi la stagione.