Giovedì 6 Giugno 2024, 09:18

ROMA Angeliño non basta. Con Spinazzola che non ha rinnovato e tra 24 giorni sarà libero, una delle priorità della Roma continua ad essere la fascia sinistra difensiva. Perché se a destra bisogna prima piazzare almeno uno tra Karsdorp e Celik, con Kristensen che torna al Leeds, sul lato opposto il posto è già vacante. C'è lo spagnolo,riscattato dal Lipsia per 5 milioni (pagabili in tre annualità) al quale sono bastati sei mesi per convincere Daniele ma ne manca un altro. E le idee sono tante. Alcune indotte da proposte esterne, altre originali. In quello che Daniele ha definito qualche tempo fa «un po’ di sano scouting da dilettante» si è pensato ad una vecchia conoscenza come Emerson Palmieri. L'italo-brasiliano ha 29 anni, gioca nel West Ham, gode di una valutazione accessibile e un contratto che scade nel 2026 con opzione fino al 2027. Bisognerebbe lavorare sull'ingaggio ma la volontà del ragazzo potrebbe fare la differenza. Quello dell'ex giallorosso non è l'unico profilo monitorato. Nel portafoglio del ds, in questo caso, c'è un altro calciatore che ha giocato nella Roma e ora è all'Aston Villa. Si tratta di Lucas Digne. Lo scorso anno il nazionale francese era stato ad un passo dal Nizza. Operazione praticamente chiusa per 8 milioni prima che Acuna, individuato per dalla società inglese per rimpiazzarlo, s'infortunò per un problema all'anca. Stop di un mese e mezzo e addio al trasferimento. Digne ha lasciato un buon ricordo a Roma nella stagione 2015-16, quando arrivò in prestito dal Psg: 33 presenze con 3 gol in campionato al fianco del De Rossi calciatore, terzo posto in campionato, valorizzato da Spalletti che sostituì in corsa Garcia. Sarebbe un ritorno gradito.

Le alternative

Poi è chiaro, in questi giorni i calciatori proposti non mancano. C'è ad esempio il profilo di Doig, retrocesso con il Sassuolo, che per costi, ingaggio, età (22 anni) e caratteristiche fisiche (un corazziere di 188 centimetri) si andrebbe ad incastrare in modo perfetto con quello di Angeliño. Un altro calciatore offerto è Tagliafico, l'argentino del Lione campione del mondo in Qatar. Ha un contratto in scadenza nel 2025, il prezzo è alla portata: 5-6 milioni.

Cessioni in salita

Un ventaglio di opportunità che Ghisolfi e De Rossi (ieri assenti a Trigoria) vogliono scandagliare bene. La Roma non può permettersi di sbagliare. Soprattutto se il sogno estivo rimane Chiesa. L’agente dell’azzurro, Ramadani, è atteso a Roma la prossima settimana. Un arrivo che sembra troppo annunciato per parlare dell’attaccante azzurro. Attenzione quindi, perché l’agenzia Lian Sport tra gli assistiti ha anche il centravanti del Braga, Banza, già proposto nelle settimane scorse. Tornando al budget giallorosso, senza i proventi della Champions, andrà arricchito con le cessioni. Sono diversi i calciatori per i quali il nuovo responsabile dell’area tecnica sta cercando una sistemazione: Karsdorp, Smalling, Aouar, Belotti, Shomurodov, Solbakken. Il problema di fondo, che riguarda tutti, sono gli ingaggi. Troppo alti. Il Malmö ad esempio è interessato al norvegese ma 700mila euro per un club che è fuori dal grande giro europeo, almeno per ora, è troppo. Per questo motivo anche il riscatto di Llorente, che da più parti viene dato per scontato, è invece quantomeno in stand-by. La Roma non vuole spendere i 6 milioni richiesti dal Leeds. Se il centrale spagnolo riesce a strappare un altro prestito (il contratto con gli inglesi scade nel 2026) la strada sarebbe più semplice. Altrimenti è motivo di forti riflessioni. Anche perché a Trigoria torna Kumbulla che nonostante la sfortunata stagione a Reggio Emilia, è un ragazzo di 24 anni, nazionale albanese che nell’ottica del nuovo progetto giallorosso va rilanciato.