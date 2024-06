Papa Francesco dribbla folla e giornalisti, cambia la parrocchia di destinazione in cui pregare con la gente

Papa Francesco oggi pomeriggio era atteso con grande trepidazione a Casal Bertone, in una parrocchia scelta giorni fa per pregare assieme ad un gruppo di famiglie della zona. Avrebbe dovuto incontrarli in un condominio a due passi dalla chiesa. All'ultimo minuto però il Papa ha cambiato destinazione. Il motivo di questa variazione piuttosto insolita è il troppo clamore che avrebbe avuto il suo arrivo poiché il parroco inavvertitamente, questa mattina, aveva pubblicato sul profilo Facebook della parrocchia l'avviso contentenente l'orario preciso e l'indirizzo. Di conseguenza proprio per evitare calca e ingorghi come era accaduto anche la volta precedente ha dato disposizioni di cercare al volo una nuova location.

Il nuovo luogo scelto è caduto nella periferia Ovest della città, a Borgata Ottavia dove accompagnato da monsignor Rino Fisichella ha pregato e tenuto una sorta di lezione di catechismo ad una trentina di famiglie di un condominio.

L'annuncio di questo momento è stato dato dal Vaticano attraverso una nota stringata e una fotografia in cui si vede Francesco al centro di un cortiletto chiuso da un muro di cinta mentre conversa con i parrocchiani.