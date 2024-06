Giovedì 6 Giugno 2024, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 18:48

Settantenni in love. Si è conclusa con una sentenza di assoluzione per "speciale tenuità" del fatto la vicenda giudiziaria di un pensionato, classe 1954, che aveva intrattenuto una relazione tanto piccante, quanto tormentata con una donna di 66 anni, che lo ha denunciato più volte facendolo finire agli arresti, l'ultimo avvenuto il 30 maggio scorso. La storia era nata a Ostia, dove i due sono residenti ed era andata avanti tra tenerezze, coccole e una buona dose di "fuego".

La vicenda

Ma gli ingredienti, seppure mescolati in giuste dosi, non avevano evitato l'insorgenza di dissidi e contrasti all'interno della coppia, naufragata per questioni di gelosia da parte di entrambi. Così la pensionata lo aveva dapprima denunciato per atti persecutori, ottenendo che il suo spasimante fosse messo aI domiciliari. Poi, come nelle più belle storie d'amore, si era presentata il giorno di San Valentino per fare l'amore con lui, a casa sua, nonostante i domiciliari. Non è noto come sia finita tra loro nello giorno della festa degli innamorati, ma l'episodio, sul piano giudiziario, aveva comportato un'attenuazione della misura cautelare, sostituita con quella del divieto di avvicinamento. Ma il 70enne, ex dipendente dell'Italgas, nonostante il divieto di avvicinamento, il pomeriggio del 30 maggio aveva oltrepassato la distanza dei 500 metri dalla donna, che aveva incontrato in un centro commerciale di Ostia per avere indietro il mazzo di chiavi di un suo appartamento. Così la 66enne, afferrata a un braccio per qualche secondo, lo ha denunciato ai carabinieri del posto. Per l'uomo é scattato l'arresto "in flagranza differita", ma dopo la convalida e la scelta del rito abbreviato, è stato assolto dal giudice di piazzale Clodio appunto per speciale tenuità del fatto. Nel corso del processo è emerso che nel mese di maggio i due si erano incontrati altre volte e che si scambiavano affettuosi messaggi. Da tali circostanze la logica conclusione del giudizio.