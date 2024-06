Venerdì 7 Giugno 2024, 06:49

Il primo a prendersi l’applauso dei 4.500 spettatori delle Terme di Caracalla è Checco Zalone. Prima di entrare in scena il comico pugliese si toglie idealmente i panni dello showman politicamente scorrettissimo che con i suoi film ha incassato oltre 220 milioni di euro - se li rimetterà nel corso dello show - e si rivela un pianista di tutto rispetto mentre suona il tema di Deborah di C’era una volta in America, omaggio al grande Ennio Morricone. Francesco De Gregori, giacca nera, scarpe da ginnastica e cappellino d’ordinanza, lo raggiunge poco dopo, presentandosi davanti al pubblico sulle note di quella Piano bar che i più maliziosi hanno sempre interpretato come un ritratto al vetriolo di Antonello Venditti scritto quando i due, alla metà degli Anni ’70, presero strade diverse (versione sempre smentita dall’autore): «Di sicuro sta qui, magari si è fatto i colpi di sole per non farsi riconoscere», scherza Zalone.



Eccoli, Francesco e Checco, il Principe dei cantautori italiani e il re del botteghino, l’improbabile coppia che dopo aver spedito lo scorso aprile nei negozi l’album Pastiche - «Non ha venduto niente, nonostante gli sforzi della nostra casa discografica», si lascia sfuggire De Gregori - mercoledì sera ha conquistato il pubblico dell’antico complesso termale capitolino con il primo dei due concerti-evento insieme (la seconda data è in programma domenica, sempre a Caracalla): «Questo è un evento unico, eccezionale. Come Ignazio La Russa che pomicia con Elly Schlein. Non è bello, ma è eccezionale», dice Luca Medici, il vero nome di Zalone, provando a far sciogliere il cantautore.



«Francesco mi ha fatto due promesse. Non si irriterà se canterete con lui le sue canzoni e per la prima volta nella sua carriera spiegherà i testi dei suoi brani. Del resto, il mio pubblico è molto più facoltoso del suo, ma anche più ignorante», aggiunge, facendo sorridere in platea anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il fratello del cantautore Luigi De Gregori e Malika Ayane, sfidando la proverbiale riottosità del partner. Che accanto allo showman, però, appare divertito come non mai. Sorride anche lui quando, presentando l'ultrazaloniana Gli uomini sessuali, il comico dice: «È da poco diventato l'inno del Vaticano. Pensavo di essere il più scorretto d'Italia, poi è arrivato il Papa». E così viene da chiedersi: stupisce più Zalone nei panni del pianista sopraffino che suona Pezzi di vetro come se fosse un brano di Chopin, che si ispira a Sakamoto su Atlantide e che insieme alla band condisce con sfumature jazz Buonanotte fiorellino oppure De Gregori che canta l’inno all’andropausa in uno spagnolo maccheronico Alejandro o la stessa Gli uomini sessuali? La seconda, senza dubbio: a 73 anni, dopo il tour della pace artistica con Venditti, De Gregori sembra essersi finalmente abbandonato a un senso di leggerezza che non gli è mai appartenuto, oppure era rimasto nascosto fra le pagine chiare e le pagine scure di una carriera trascorsa quasi sempre in trincea. A proposito: tra le 29 canzoni in scaletta, tra quelle di De Gregori (Rimmel, Titanic, La leva calcistica della classe '68, La donna cannone, Sento il fischio del vapore in omaggio a Giovanna Marini, da poco scomparsa), quelle di Zalone (Culu piattu, Patriarcato, Angela) e i pezzi contenuti in Pastiche (Storia di Pinocchio di Nino Manfredi, Pittori della domenica di Paolo Conte e l’inedita Giusto o sbagliato), in due ore di concerto non trovano spazio Generale e Viva l’Italia. E De Gregori non dice né una parola sulla Lega che ha fatto ascoltare Generale durante un comizio a Milano con Salvini e Vannacci né sul Pd che ha citato Viva l’Italia. A lanciare una stoccata delle sue ci pensa Zalone, prima di cantare la sua Immigrato: «L’avevo proposta a Vannacci per le elezioni. L’ha rifiutata. Ha scelto Generale di De Gregori e l’ha pure pagata. Io gliel’avrei data gratis».



De Gregori si affida al non detto, come quando rispolvera Il cuoco di Salò: «Una canzone su un pezzo di storia d’Italia», dice, mentre Zalone accenna il ritornello di Bella ciao. I «talebani di De Gregori», la definizione è la sua, si rifaranno dal 29 ottobre al 23 novembre, ritrovando al Teatro Out Off di Milano il loro Principe, che ieri ha annunciato 20 concerti da 200 spettatori a sera con una scaletta di brani meno conosciuti (ha intitolato la serie, replica di quella alla Garbatella del 2019, Nevergreen - Perfette sconosciute). A Roma tornerà, senza Zalone, il 2 settembre, alla Cavea. Prima di tornare in trincea.