Simone Borgese, il racconto della studentessa violentata: «Un incubo, non sapevo come uscire da quella macchina»

«È stato un incubo, non sapevo come uscire da quella macchina. Mi sentivo ed ero in trappola». A dirlo la studentessa vittima della violenza a Roma lo scorso 8 maggio, per cui è stato arrestato il 39enne Simone Borgese. «Ringrazio la polizia per aver trovato il responsabile - aggiunge la 26enne - Faccio appello a tutte le ragazze che hanno subito abusi: non abbiate paura, denunciate».

Il racconto della studentessa violentata: «Mi hanno aiutato due ragazze»

La giovane subito dopo la violenza è stata lasciata a Villa Bonelli.

Ha preso un treno e si è confidata con due ragazze che l'hanno vista sconvolta. «In quel momento io non avevo ben in mente che cosa fare ma sapevo solo che volevo starmene a casa e stare in un posto tranquillo - ha aggiunto - Sono state queste due ragazze che mi hanno aiutato a venire qui in questura a denunciare».

«Non mi sono pentita di aver denunciato perché era la cosa giusta da fare e il prima possibile», ha detto la studentessa vittima dello stupro per cui è finito in manette Simone Borgese, già condannato per la violenza sessuale su una tassista nel 2015.

