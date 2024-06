Venerdì 7 Giugno 2024, 05:40

Si fingevano fattorini della pizza. Così la banda di ladri riusciva a entrare negli eleganti condomini dei Parioli, quartiere nel quadrante nord della Capitale, scegliere l’appartamento da svaligiare e mettere a segno il colpo. Sono stati i carabinieri della compagnia di Roma Parioli dopo un’accurata indagine a risalire all’identità dei due ladri e ad arrestarli. In manette sono finiti due stranieri di etnia rom, di 29 e di 21 anni, che avrebbero messo a segno almeno quattro furti per un bottino di oltre 20 mila euro. Entrambi i fermati sono stati subito trasferiti in carcerea Rebibbia dove il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo e disposto per il 29enne la custodia cautelare in carcere, mentre per il 21enne la misura degli arresti domiciliari.

I RAID

I militari hanno ricostruito la serie di furti. A partire da quello del 4 aprile in via Giosuè Borsi e, appena due giorni dopo, in via Umberto Boccioni quando i rapinatori una volta entrati nell’appartamento hanno rubato soldi e gioielli per un valore complessivo di 15mila euro. Ancora un blitz - il pomeriggio del 21 aprile- sempre in via Boccioni dove all'interno dello stesso condominio, hanno rubato altri gioielli per un valore complessivo pari a 6 mila euro. I carabinieri hanno quindi avviato una fitta rete di controlli nel quartiere.

Grazie alle telecamere di video sorveglianza degli stabili e degli appartamenti, hanno iniziato a chiudere il cerchio delle indagini. Hanno inoltre ricostruito e accertato il sistema dei banditi che in più occasioni si erano finti fattorini della pizza. I militari inoltre, ancora grazie ai video, hanno ricostruito l’esatta dinamica del raid del 21 aprile in via Boccioni. Le telecamere hanno infatti ripreso i due rapinatori mentre si arrampicavano per i ponteggi presenti per lavori di rifacimento facciata, scardinando la finestra del bagno dell'abitazione individuata e avendovi accesso, allontanandosi dopo aver asportato numerosi oggetti di valore e beni personali tra cui monili, gioielli e una borsa pregiata. Non solo: dall'abitazione presa di mira, escono portando una valigia trolley blu, evidentemente piena di argenteria e beni mobili, tutto asportato nell'abitazione, valigia compresa. Comparando tutti gli elementi delle diverse denunce, i militari sono arrivati a collegare i due indagati con altri furti, oltre una decina. Le indagini sono ancora in corso. I carabinieri infatti durante le operazioni di perquisizione successive al fermo dei due indagati, hanno trovato tra gli altri oggetti rubati anche un orologio Rolex sul quale sono in corso gli accertamenti.

Così come, altri accertamenti sono in corso per verificare eventuali responsabilità dei fermati in altri reati simili commessi nel territorio.

