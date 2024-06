Sinner-Alcaraz, quando giocano: orario e dove vedere la semifinale del Roland Garros

La corona di numero 1 del mondo dà gioia ma pesa e ora Sinner ha davanti un percorso che prevede domani, venerdì 7 maggio, una semifinale con Carlos Alcaraz e solo su questo, oltre che ad alzare sempre di più il livello del suo gioco, è puntata la concentrazione l'attenzione dell'azzurro. Solo uno dei due giovani campioni raggiungerà la finale di domenica, che sarà la prima in 20 anni, dal 2004, che non vedrà in campo uno dei 'big three': Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Sinner può fare il Grande Slam nel 2024? Cosa significa compiere l'impresa riuscita nella storia solo a Rod Laver