Roma-Milan, probabili formazioni e dove vederla. Mourinho con il dubbio Dybala, Lukaku in panchina

Tutto pronto per il primo big match della terza giornata di Serie A. L'1 settembre allo stadio Olimpico scendono in campo Roma e Milan, con il fischio d'inizio che è previsto per le 20.45. Alcuni dubbi di formazione per Mourinho, che ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate, nessuno invece per Pioli, che cerca la terza vittoria consecutiva dopo aver battuto Bologna e Torino.

Milan, Pioli all'esame Roma: «Lukaku sulla carta è un grande acquisto. Taremi? Non ho sentito i dirigenti né ieri né oggi»

Probabili formazioni

Il dubbio principale per Mourinho riguarda l'impiego o meno dal primo minuto di Paulo Dybala.

L'argentino è reduce da un affaticamento rimediato contro l'Hellas Verona, e potrebbe essere preservato anche in vista degli impegni con la Nazionale argentina, a cui il giocatore tiene molto. Ballottaggio anche a centrocampo dove Pellegrini potrebbe lasciare il posto a uno tra Paredes e Bove. Soltanto panchina invece per Romelu Lukaku, che sarà presentato ufficialmente ai 70mila dell'Olimpico ma che deve ancora ritrovare la forma migliore.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Aouar, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho

Stefano Pioli riparte invece dalle certezze che hanno fatto volare il Milan in queste prime due giornate di campionato. La rivoluzione estiva ha ridisegnato i rossoneri, che si affidano anche ai nuovi acquisti per rimanere a punteggio pieno.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Dove vederla

La partita tra Roma e Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn, visibile sia in streaming sul sito della piattaforma che in tv attraverso i canali Sky di "Zona Dazn".