Roma Femminile, la probabile formazione contro il Psg: difesa a tre e Haavi out

Contro il Psg per vincere. Principalmente per la classifica del girone di Champions League, poi anche per chiudere alla grande il 2023. La Roma Femminile domani chiude l'anno solare con oltre i 2.000 del Tre Fontane a spingere: una settimana fa le giallorosse hanno perso 2-1 a Parigi sbagliando un rigore e creando le occasioni per pareggiarla. Adesso c’è da prendersi la rivincita. Con una novità: le giallorosse giocheranno a tre dietro.

«Il livello di convinzione è alto.

La cosa che ci piace e che ci fa ben sperare sono le tre prestazioni che abbiamo fatto in Champions. Anche a Parigi - ha detto Spugna in conferenza - soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto una grande prova. Ce la giocheremo in casa nostra cercando di fare una grande prestazione».

Roma Femminile, la probabile formazione per la Champions

Non ci sarà Haavi. Al massimo in panchina. Roma fatta: Ceasar tra i pali, Bartoli, Linari e Minani dietro. Di Guglielmo da un lato e Aigbogun dall’altro. Kumagai in mezzo, ai suoi lati Giugliano e Greggi. Davanti Giacinti e Viens.