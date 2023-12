Roma e Lazio, data e orari di Champions ed Europa League: Feyenoord e Bayern Monaco dopo Inter e Milan

La Uefa ha reso noti i giorni e in cui Roma e Lazio giocheranno nelle coppe europee. Proprio oggi c'è stato il sorteggio nel quartier generale di Nyon che ha dato verdetti importanti per tutti le squadre della Serie A rimaste in corsa. Le partite andranno in scena da metà febbraio a metà marzo, con i giallorossi che affronteranno in Europa League il Feyenoord il 15 febbraio alle 18.45 in casa degli olandesi, mentre alle 21 ci sarà il fischio d'inizio allo Stadio Olimpico per la sfida di ritorno prevista per il 22.

Champions, i sorteggi: Inter-Atletico, Napoli-Barcellona e Lazio-Bayern. Europa League: Roma-Feyenoord e Milan-Rennes

Big match prima della coppa

La Lazio, invece, giocherà in casa il big match d'andata con i bavaresi il 14 dello stesso mese, mentre sarà all'Allianz Arena il 5 marzo. Le partite delle due squadre dela Capitale arrivano in un momento intenso del campionato, quando affronteranno le milanesi. la Roma affronterà in casa l'Inter l'11 febbraio, mentre Immobile e compagni saranno impegnati il 3 marzo con il Milan, due giorni prima della gara di ritorno con il Bayern.

Il calendario delle altre italiane

Mentre per i rossoneri sono noti gli orari e le date per le gare con il Rennes (andata il 15 febbraio alle 21, ritorno il 22 alle 18.45), per Inter e Napoli si conoscono solo i giorni. Osimhen e compagni giocheranno l'andata con il Barcellona il 21 febbraio, mentre il ritorno ci sarà il 12 marzo. I nerazzurri, invece, saranno al San Siro il 20 febbraio, mentre a Madrid il 13 del mese successivo.

Per i rossoneri il sorteggio è stato benevolo, ma non arriva in un buon momento. Ai margini delle due sfide con il Rennes, infatti, Leao e compagni dovranno giocare contro Napoli prima dell'andata e Atalanta dopo il ritorno. Il Napoli ha l'ostacolo Inter dopo la partita del 12 marzo, lo stesso vale per i nerazzurri che scenderanno in campo il giorno dopo contro l'Atletico Madrid.