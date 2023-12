Feyenoord: classifica, giocatori più pericolosi e biglietti quando saranno venduti (trasferta vietata?)

L’urna di Nyon ha scelto il Feyenoord come prossimo avversario per la Roma ai playoff di Europa League. La squadra olandese riporta i ricordi alla finale di Conference League del 25 maggio 2022 in cui i giallorossi hanno vinto il trofeo europeo. Dopo quella partita c’è stato un altro doppio scontro lo scorso anno agli ottavi di Europa League, anche in questa occasione la Roma di Mourinho ha vinto eliminando il club dalla competizione prima perdendo 1-0 in trasferta e poi vincendo all’Olimpico 4-1 ai tempi supplementari. Una cavalcata che ha portato i giallorossi in finale, poi persa contro il Siviglia. Il Feyenoord ha vinto solo una volta all'Olimpico, ma contro la Lazio ai gironi di Campions il 29 febbraio del 2000. Negli ultimi anni, invece, mai una vittoria in trasferta con entrambe le squadre della Capitale.

Champions, i sorteggi: Inter-Atletico, Napoli-Barcellona e Lazio-Bayern. Europa League: Roma-Feyenoord e Milan-Rennes